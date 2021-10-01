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ЛЕ. Лацио легко обыграл Локомотив, Бетис взял три очка в игре с Ференцварошем
Брага сделала камбэк, Црвена Звезда победила в Болгарии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, второй тур
Группа E
“Лацио” – “Локомотив” Москва 2:0
Голы: Башич 13, Патрик 38
“Олимпик Марсель” – “Галатасарай” 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Галатасарай"
|2
|1
|1
|0
|1-0
|+1
|4
|2
|"Лацио"
|2
|1
|0
|1
|2-1
|+1
|3
|3
|"Марсель"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|0
|2
|4
|"Локомотив"
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
Группа F
“Лудогорец” Разград – “Црвена Звезда” 0:1
Гол: Канга 64
Удаление: Сисиньо 77 (“Лудогорец”)
“Брага” – “Мидтьюлланд” 3:1
Голы: Галено 55 (пен.), Орта 62, Галено 90+5 – Эвандер 19 (пен.)
На 35-й минуте Орта не реализовал пенальти (вратарь)
Удаление: Жуниньо 84 (“Мидтьюлланд”)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Црвена Звезда"
|2
|2
|0
|0
|3-1
|+2
|6
|2
|"Брага"
|2
|1
|0
|1
|4-3
|+1
|3
|3
|"Лудогорец"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|4
|"Мидтьюлланн"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
Группа G
“Селтик” – “Байер” Леверкузен 0:4
Голы: Хинкепи 25, Виртц 35, Аларио 58 (пен.), Адли 90+4
“Ференцварош” – “Бетис” 1:3
Голы: Узуни 44 – Фекир 17, Уинго 75 (авт.), Тельо 90+5
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Байер" Леверкузен
|2
|2
|0
|0
|6-1
|+5
|6
|2
|"Бетис"
|2
|2
|0
|0
|7-4
|+3
|6
|3
|"Ференцварош"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
|4
|"Селтик"
|2
|0
|0
|2
|3-8
|-5
|0
Группа H
“Генк” – “Динамо” Загреб 0:3
Голы: Иванушец 10, Петкович 45+3 (пен.), Петкович 67 (пен.)
Удаление: Муньос 65 (“Генк”)
Голы: Райс 29, Бенрахма 90+5
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|2
|"Динамо" Загреб
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|3
|"Генк"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|-2
|3
|4
|"Рапид" Вена
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
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