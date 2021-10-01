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ЛЕ. Лацио легко обыграл Локомотив, Бетис взял три очка в игре с Ференцварошем

Лига Европы
(1 голосов)

Брага сделала камбэк, Црвена Звезда победила в Болгарии 

ЛЕ. Лацио легко обыграл Локомотив, Бетис взял три очка в игре с Ференцварошем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, второй тур

Группа E

“Лацио” – “Локомотив” Москва 2:0

Голы: Башич 13, Патрик 38

“Олимпик Марсель” – “Галатасарай” 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Галатасарай" 2 1 1 0 1-0 +1 4
2 "Лацио" 2 1 0 1 2-1 +1 3
3 "Марсель" 2 0 2 0 1-1 0 2
4 "Локомотив" 2 0 1 1 1-3 -2 1

Группа F

“Лудогорец” Разград – “Црвена Звезда” 0:1

Гол: Канга 64

Удаление: Сисиньо 77 (“Лудогорец”)

“Брага” – “Мидтьюлланд” 3:1

Голы: Галено 55 (пен.), Орта 62, Галено 90+5 – Эвандер 19 (пен.)

На 35-й минуте Орта не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Жуниньо 84 (“Мидтьюлланд”)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Црвена Звезда" 2 2 0 0 3-1 +2 6
2 "Брага" 2 1 0 1 4-3 +1 3
3 "Лудогорец" 2 0 1 1 1-2 -1 1
4 "Мидтьюлланн" 2 0 1 1 2-4 -2 1

Группа G

“Селтик” – “Байер” Леверкузен 0:4

Голы: Хинкепи 25, Виртц 35, Аларио 58 (пен.), Адли 90+4

“Ференцварош” – “Бетис” 1:3

Голы: Узуни 44 – Фекир 17, Уинго 75 (авт.), Тельо 90+5

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Байер" Леверкузен 2 2 0 0 6-1 +5 6
2 "Бетис" 2 2 0 0 7-4 +3 6
3 "Ференцварош" 2 0 0 2 2-5 -3 0
4 "Селтик" 2 0 0 2 3-8 -5 0

Группа H

“Генк” – “Динамо” Загреб 0:3

Голы: Иванушец 10, Петкович 45+3 (пен.), Петкович 67 (пен.)

Удаление: Муньос 65 (“Генк”)

“Вест Хэм” – “Рапид” Вена 2:0

Голы: Райс 29, Бенрахма 90+5

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Вест Хэм Юнайтед" 2 2 0 0 4-0 +4 6
2 "Динамо" Загреб 2 1 0 1 3-2 +1 3
3 "Генк" 2 1 0 1 1-3 -2 3
4 "Рапид" Вена 2 0 0 2 0-3 -3 0
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В статье: Локомотив (Москва) Марсель (Франция) Рапид (Вена) Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим) Бетис (Севилья) Црвена Звезда (Белград) Лудогорец (Разград) Ференцварош (Будапешт) Мидтьюлланн (Хернинг) Брага Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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