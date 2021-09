Матч Марсель – Галатасарай приостановили из-за фанатов. Они кидали друг в друга фаеры

Матч 2 тура группового этапа Лиги Европы "Марсель" – "Галатасарай" был приостановлен из-за разбушевавшихся фанатов. Трибуны болельщиков кидали друг в друга фаеры.

Главный арбитр Павел Рачковски остановил встречу, заметив опасное световое шоу на трибунах. А главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим подошел к гостевой трибуне и пытался лично успокоить фанатов.

Спустя некоторое время встречу возобновили. Арбитр добавил к первому тайму 8 минут.

Marseille and Galatasaray fans hurling flares at each other



If you’ve missed really loud fans and intimidating atmospheres don’t miss this one ???? pic.twitter.com/KGAK6lENyj