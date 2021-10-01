ЛЕ. Марсель - Галатасарай 0:0. Стычка фанатов, уйма моментов и ноль голов

От этого матча ждали фанатских столкновений настолько, что когда под занавес первого тайма игру пришлось приостановить, и арбитр, и футболисты обеих команд лишь посмеивались.

Взрывы на "Велодроме" видимо отвлекали игроков от футбола, поскольку до перерыва его было не так и много. "Марсель" доминировал, лучше владел мячом и вообще крутился все время вблизи ворот Муслеры. Турки же пытались контратаковать, но получалось плохо.

Уже на старте игры Маркао едва не срезал мяч в свои ворота, но слегка перебросил перекладину. Позже Муслере пришлось помучиться с крученым ударом Ундера издали.

#UEL

O. Marseille ???????? vs Galatasaray ????????

UltrAslan tried to jump on the Virage Nord and was repressed by the police.

https://t.co/fyvzN5m72y

30/09 pic.twitter.com/GSkNkiGird — STAND YOUR GROUND (@Ultramaniatics_) September 30, 2021

"Галатасарай" ответил шансом Дервишоглу в контратаке, который нейтрализовал Пау Лопес.

Дальше на трибунах стало совсем жарко. Уже неясно, кто начал первым, но факт остается фактом: турецкие и французские фанаты начали бросаться друг в друга петардами, фаерами и прочей пиротехникой. Что-то долетало и до поля, так что игру пришлось приостановить минут на 7-8.

На второй тайм "Марсель" явно настроился лучше. Команда Хорхе Сампаоли уже до 60-й минуты обязана была забивать, но Дьенг на миллиметр не успел к прострелу Ундера, Салиба после углового попал в перекладину, а мощнейший удар Ундера в упор принял на себя стоявший на линии ворот ван Анхольт.

"Марселю" не везло, вот и все. Даже когда польский арбитр назначил пенальти, то VAR его отменил - нарушение на Гендузи было за пределами штрафной.

Все это плохие новости для французов. После 2 туров у них 2 очка, а впереди встречи против самого именитого участника группы - "Лацио". "Галатасарай", в свою очередь, имеет 4 балла и дальше у него "спарка" против "Локо".

Лига Европы. Группа Е. 2-й тур

"Марсель" - "Галатасарай" - 0:0

"Марсель": Пау Лопес - Салиба, Альваро Гонсалес, Луан - Лирола, Гуйе, Гендузи - Ундер, Арит (де ла Фуэнте, 79), Дьенг (Милик, 61) - Пайет

"Галатасарай": Муслера - Буй (Едлин, 65), Нельссон, Маркао, ван Анхольт - Кутлу (Луиндама, 88), Антаяли - Моруцан (Кілінч, 73), Чикэлдэу, Актюркоглу (Бабель, 88) - Дервишоглу (Диань, 73)

Предупреждения: Буй, 53, . Альваро Гонсалес, 90+4, Салиба, 90+4 - Диань, 90+4