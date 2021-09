ЛЕ. Марсель - Галатасарай 0:0. Стычка фанатов, уйма моментов и ноль голов

От этого матча ждали фанатских столкновений настолько, что когда под занавес первого тайма игру пришлось приостановить, и арбитр, и футболисты обеих команд лишь посмеивались.

Взрывы на "Велодроме" видимо отвлекали игроков от футбола, поскольку до перерыва его было не так и много. "Марсель" доминировал, лучше владел мячом и вообще крутился все время вблизи ворот Муслеры. Турки же пытались контратаковать, но получалось плохо.

Уже на старте игры Маркао едва не срезал мяч в свои ворота, но слегка перебросил перекладину. Позже Муслере пришлось помучиться с крученым ударом Ундера издали.

