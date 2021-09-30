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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Байер на выезде уничтожил Селтик

Лига Европы
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Джо Харт получил четыре

ЛЕ. Байер на выезде уничтожил Селтик

Новина українською

Лига Европа. Группа G, второй тур

30 сентября. Глазго, "Селтик Парк"

"Селтик" – “Байер" 0:4

Голы: Инкапье 25, Вирц 35, Аларио 58 (пен), Адли 90+4

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В статье: Байер (Леверкузен) Селтик (Глазго)
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