Лига Европы
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ЛЕ. Байер на выезде уничтожил Селтик
Джо Харт получил четыре
Лига Европа. Группа G, второй тур
30 сентября. Глазго, "Селтик Парк"
"Селтик" – “Байер" 0:4
Голы: Инкапье 25, Вирц 35, Аларио 58 (пен), Адли 90+4
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