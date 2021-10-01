Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко получил одну из самых низких оценок за матч с Рапидом
Андрей отдал предголевой пас за "Вест Хэм"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 30 сентября в матче 2-го тура Лиги Европы "Вест Хэм" на своем поле принимал "Рапид". Встреча завершилась победой для "молотобойцев" со счетом 2:0.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в старте "Вест Хэма" и провел на поле 75 минут. Добавим, что Андрей отдал предголевой пас, когда его команда забивала первый гол.
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи. Согласно его данным, украинец получил одну из самых низких оценок в составе "молотобойцев". Ресурс оценил его действия в 6.6 балла - четвертый с конца показатель в команде.
Лучшим игроком поединка был признан форвад "Вест Хэма" Саид Бенрахма - 8.4 балла.
Популярное сейчас
- Кабаев: Смотришь как Пеллегрини с мячом обращается и понимаешь, почему он играет в Роме, хоть и младше меня
- ЛЕ. Лацио легко обыграл Локомотив, Бетис взял три очка в игре с Ференцварошем
- ЛК. Конкуренты Зари играют вничью, Гент Безуса сильнее киприотов, хет-трик Кейна и неудача Славии без Качарабы
- Ярмоленко разрезал одной передачей: Вест Хэм повел в матче с Рапидом
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила