Ярмоленко получил одну из самых низких оценок за матч с Рапидом

В четверг, 30 сентября в матче 2-го тура Лиги Европы "Вест Хэм" на своем поле принимал "Рапид". Встреча завершилась победой для "молотобойцев" со счетом 2:0.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в старте "Вест Хэма" и провел на поле 75 минут. Добавим, что Андрей отдал предголевой пас, когда его команда забивала первый гол.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи. Согласно его данным, украинец получил одну из самых низких оценок в составе "молотобойцев". Ресурс оценил его действия в 6.6 балла - четвертый с конца показатель в команде.

Лучшим игроком поединка был признан форвад "Вест Хэма" Саид Бенрахма - 8.4 балла.

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Скриншот: WhoScored