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Ярмоленко получил одну из самых низких оценок за матч с Рапидом

Лига Европы
(1 голосов)

Андрей отдал предголевой пас за "Вест Хэм"

Ярмоленко получил одну из самых низких оценок за матч с Рапидом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 30 сентября в матче 2-го тура Лиги Европы "Вест Хэм" на своем поле принимал "Рапид". Встреча завершилась победой для "молотобойцев" со счетом 2:0.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в старте "Вест Хэма" и провел на поле 75 минут. Добавим, что Андрей отдал предголевой пас, когда его команда забивала первый гол.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи. Согласно его данным, украинец получил одну из самых низких оценок в составе "молотобойцев". Ресурс оценил его действия в 6.6 балла - четвертый с конца показатель в команде.

Лучшим игроком поединка был признан форвад "Вест Хэма" Саид Бенрахма - 8.4 балла.

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Ярмоленко получил одну из самых низких оценок за матч с Рапидом - изображение 1
Скриншот: WhoScored
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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
01.10.2021 в 09:43
Статистика- такое.. играли не через флаг Андрея, Андрей часто возвращался в оборону, почти в линию с защитой, причем играл там удачно, шел в подкаты. Отдал ключевой пас. Играл не плохо, точно не на одну из худших оценок в команде.
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