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Маурицио Сарри жалеет, что Лацио забил в ворота Локомотива всего два гола
Очевидно, что можно было больше
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче Лиги Европы с московским "Локомотивом" (2:0). Цитирует алленаторе итальянские СМИ.
"За последние два матча мы прибавили в техническом оснащении, теперь двигаем мяч гораздо быстрее. Все выглядит лучше. Жаль, что мы забили всего два гола. Мы провели хороший поединок".
"Однако я рад, что Башич и Габаррон были точны в завершающей стадии. Когда ты начинаешь новый проект, то всегда нужно время. "Лацио", думаю, одна из самых сложных команд для меня, потому что ребята привыкли к совершенно другому стилю футбола".
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