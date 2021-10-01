Маурицио Сарри жалеет, что Лацио забил в ворота Локомотива всего два гола

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче Лиги Европы с московским "Локомотивом" (2:0). Цитирует алленаторе итальянские СМИ.

"За последние два матча мы прибавили в техническом оснащении, теперь двигаем мяч гораздо быстрее. Все выглядит лучше. Жаль, что мы забили всего два гола. Мы провели хороший поединок".

"Однако я рад, что Башич и Габаррон были точны в завершающей стадии. Когда ты начинаешь новый проект, то всегда нужно время. "Лацио", думаю, одна из самых сложных команд для меня, потому что ребята привыкли к совершенно другому стилю футбола".