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Вест Хэм - Рапид 2: 0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Рапид, Лига Европы, 30 сентября 2021

Вест Хэм - Рапид 2: 0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Рапид, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Андрей Ярмоленко вышел в основе команды Мойеса и принял непосредственное участие в победе молотобойцев - украинец начал комбинацию, после которой отличился Райс. Перед финальным свистком лондонцы закрепили преимущество над венцами, которые, напомним, в квалификации выбили луганскую Зарю.

Лига Европы, группа H, второй тур

"Вест Хэм" – "Рапид" 2:0

Голы: Деклан Райс 29, Саид Бенрахма 90+4

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В статье: Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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