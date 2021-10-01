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Вест Хэм - Рапид 2: 0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Рапид, Лига Европы, 30 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Рапид, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Андрей Ярмоленко вышел в основе команды Мойеса и принял непосредственное участие в победе молотобойцев - украинец начал комбинацию, после которой отличился Райс. Перед финальным свистком лондонцы закрепили преимущество над венцами, которые, напомним, в квалификации выбили луганскую Зарю.
Лига Европы, группа H, второй тур
"Вест Хэм" – "Рапид" 2:0
Голы: Деклан Райс 29, Саид Бенрахма 90+4
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