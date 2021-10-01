Вест Хэм - Рапид 2: 0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Рапид, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Андрей Ярмоленко вышел в основе команды Мойеса и принял непосредственное участие в победе молотобойцев - украинец начал комбинацию, после которой отличился Райс. Перед финальным свистком лондонцы закрепили преимущество над венцами, которые, напомним, в квалификации выбили луганскую Зарю.

Лига Европы, группа H, второй тур

"Вест Хэм" – "Рапид" 2:0

Голы: Деклан Райс 29, Саид Бенрахма 90+4