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Безжалостные фармацевты. Селтик - Байер 0:4. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Селтик - Байер, Лига Европы, 30 сентября 2021

Безжалостные фармацевты. Селтик - Байер 0:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Селтик - Байер, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Представитель немецкой Бундеслиги не оставил шансов шотландскому гранду, забив по два гола в каждом из таймов. Что интересно, команды нанесли на двоих 35 ударов и Селтик в этом компоненте не уступил фармацевтам, но те были значительно более меткими.

Лига Европа. Группа G, второй тур
30 сентября. Глазго, "Селтик Парк"
"Селтик" – “Байер" 0:4
Голы: Инкапье 25, Вирц 35, Аларио 58 (пен), Адли 90+4

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В статье: Байер (Леверкузен) Селтик (Глазго)
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