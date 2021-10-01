Безжалостные фармацевты. Селтик - Байер 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Селтик - Байер, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Представитель немецкой Бундеслиги не оставил шансов шотландскому гранду, забив по два гола в каждом из таймов. Что интересно, команды нанесли на двоих 35 ударов и Селтик в этом компоненте не уступил фармацевтам, но те были значительно более меткими.

Лига Европа. Группа G, второй тур

30 сентября. Глазго, "Селтик Парк"

"Селтик" – “Байер" 0:4

Голы: Инкапье 25, Вирц 35, Аларио 58 (пен), Адли 90+4