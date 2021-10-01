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Пустили под откос. Лацио - Локомотив 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Лацио - Локомотив, Лига Европы, 30 сентября 2021

Пустили под откос. Лацио - Локомотив 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Лацио - Локомотив, встречались во втором туре Лиги Европы. Римляне владели ощутимым преимуществом, но из двух десятков ударов реализовать смогли только два - еще в первом тайме отличились Басич и Патрик. Лацио с тремя очками идет вторым в группе Е, отставая от Галатасарая на один балл.

Лига Европы. Группа Е. Второй тур
Лацио - Локомотив 2:0
Голы: Басич 13 Патрик 38

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В статье: Локомотив (Москва) Лацио (Рим)
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