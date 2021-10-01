Пустили под откос. Лацио - Локомотив 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лацио - Локомотив, встречались во втором туре Лиги Европы. Римляне владели ощутимым преимуществом, но из двух десятков ударов реализовать смогли только два - еще в первом тайме отличились Басич и Патрик. Лацио с тремя очками идет вторым в группе Е, отставая от Галатасарая на один балл.

Лига Европы. Группа Е. Второй тур

Лацио - Локомотив 2:0

Голы: Басич 13 Патрик 38