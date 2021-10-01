Клопп против Гвардиолы, Классическое и, возможно, последний матч Кумана. Что посмотреть на выходных

UA-Футбол подготовил для вас десять самых интересных футбольных поединков, которые скрасят ваш уикенд второго и третьего октября

Суббота, 2 октября

Манчестер Юнайтед – Эвертон

АПЛ

Время - 14:30

Трансляция - Setanta Sport

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Эвертон давно стремится попасть в число элиты Английской Премьер-лиги. Вроде все для этого есть - и большая история, и немало денег, и сильные игроки, но постоянно не хватает совсем чуть-чуть. Однако ириски не сдаются и ради высокой цели пригласили не кого-нибудь, а известного «архитектора» Рафаэля Бенитеса. Пока получается неплохо - пятое место после шести туров. Но чтобы укрепить веру в себя, нужна большая победа. МЮ со своими амбициями - идеальная возможность. Правда, будет непросто, учитывая, в какой форме сейчас находится Криштиану Роналду.

Торино – Ювентус

Серия А

Время - 19:00

Трансляция – MEGOGO

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В Италии есть дерби Рима, Милана, Генуи, но дерби Турина - особенное. Дело в том, что Ювентус захватил лидерство в городе после того, как великий Торино погиб в авиакатастрофе в 1949 году. С тех пор фанаты гранатовых ждут, когда их команда снова будет впереди. Сейчас возможности не сопоставимы, но учитывая текущее состояние обоих коллективов, быки вполне способны напугать Старую Синьору. В случае успеха болельщики Торино смогут насладиться моментом, когда их команда будет значительно выше Юве в турнирной таблице.

Атлетико – Барселона

Ла Лига

Время - 22:00

Трансляция – MEGOGO

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Рональд Куман после поражения 0:3 от Бенфики заявил, что чувствует поддержку игроков, но не чувствует поддержки клуба. Календарь свел Барселону с действующим чемпионом в крайне неудачный момент. Как бы не хотели каталонцы защитить своего тренера, а сделать это в противостоянии с Суаресом и компанией будет трудно. А тут еще и Гризманн, у которого большой зуб на блаугранас, как на то забил свой первый мяч после возвращения (Милану), а следовательно, будет в хорошем настроении. Как и неделю назад, пишем о том, что этот матч может стать последним для Рональда Кумана во главе Барселоны.

Воскресенье, 3 октября

Заря – Десна

УПЛ

Время - 17:00

Трансляция - Setanta Sport

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«Життя іде і все без коректур…» Луганская Заря продолжает проваливаться в еврокубках, но остается грозной силой в родном чемпионате. Победа над Десной при определенных обстоятельствах поднимет команду Виктора Скрипника на третье место в УПЛ. С мрачными мыслями о печальной судьбе украинского футбола мы можем стать свидетелями весьма увлекательного противостояния. Ведь обе команды умеют атаковать и далеко не лучшим образом защищаются.

Лилль – Марсель

Лига 1

Время - 18:00

Трансляция – MEGOGO

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Францию ​​часто обделяют вниманием, а зря. Там и без ПСЖ немало самобытных и очень симпатичных команд. Например, действующий чемпион Лилль и Марсель, который на старте сезона выглядит едва ли не главным претендентом на серебро. Канадец Джонатан Дэвид, сын Джорджа Веа, неувядающий Бурак Йылмаз и, конечно, непредсказуемый Димитри Пайет. Такая подборка гарантирует вам яркую игру.

Ливерпуль - Манчестер Сити

АПЛ

Время - 18:30

Трансляция - Setanta Sport

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Юрген Клопп против Хосепа Гвардиолы. Кажется, больше ничего можно не писать. Разве добавим, что после шести туров в АПЛ Ливерпуль лидирует, а Сити идет вторым отставая на один балл. В прошлом сезоне горожане на Энфилде разбили красных 1:4, поэтому команда Клоппа жаждет мести. Ей может помочь крайне непростой график для манчестерцев - на прошлых выходных был Челси, а во вторник ПСЖ. Но это Гвардиола, он что-то придумает.

Бавария – Айнтрахт

Бундеслига

Время - 18:30

Трансляция - Setanta Sport +

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Юлиан Нагельсманн заявил, что Динамо было бы в Бундеслиге в районе десятого места. Печальная констатация для фанатов киевского клуба. Но в воскресенье как раз можно провести параллели - Бавария будет принимать Айнтрахт, который прошлый сезон завершил на пятом месте, а сейчас идет 14-м после пяти ничьих подряд. Если честно, интриги вы здесь не найдете, но всегда приятно смотреть на то, как кто-то мастерски выполняет свою работу. Есть подозрение, что прямо сейчас именно Бавария максимально близка к футбольному идеалу.

Динамо – Шахтер

УПЛ

Время - 19:30

Трансляция - 2+2

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Репетиция этого матча оказалась крайне неудачной для киевлян. Но тот погром они списали на отсутствие мотивации, ведь играли за Суперкубок в статусе и чемпиона, и обладателя Кубка. Теперь главный вопрос, удастся ли команде Луческу отойти от погрома в Мюнхене и сохранить (а возможно и увеличить) преимущество над главным конкурентом в турнирной таблице. Пока кажется, что инициатива на стороне Роберто Де Дзерби и его подопечных.

Аталанта – Милан

Серия А

Время - 21:45

Трансляция – MEGOGO

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Руслан Малиновский неделю назад стал одним из главных героев матча против другого миланского гранда - Интера. Теперь его Аталанту ожидает испытание красно-черными. Кто знает, возможно, еще одна убедительная игра от украинского хавбека, который в построениях Гасперини действует фактически как форвард, заставит изменить мнение главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Посмотрим.

Ривер Плейт - Бока Хуниорс

Чемпионат Аргентины

Время - 23:00

Трансляция - Футбол 3

Желто-черная стена Дортмунда, поющий Энфилд или даже феерические стамбульские арены не сравнятся с тем, что творится на Монументале или Бомбонере, когда происходит аргентинское Суперклассико. Как ни странно, за пределами Европы тоже существует футбол и противостояния Ривера и Бока - это его сливки. Идеальный способ завершить выходные, погрузившись в аргентинское безумие.