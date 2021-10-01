Сергей Чуйченко: Проблемы Зари в обороне нивелируют ее атакующий потенциал

Бывший нападающий "Ворсклы", "Александрии" и других клубов Сергей Чуйченко прокомментировал игру "Зари" в матче лиги Конференций против итальянской "Ромы". Команда Виктора Скрипника уступила со счетом 0:3.

- "Заря" следует неприятной, но стабильной традиции - проигрывать матчи, пропуская по три мяча. С "Рапидом" на выезде и дома, с "Буде-Глимт", "Ромой" - в четырех поединках пропущено двенадцать голов. Значит, проблемы в защите?

- Однозначно есть проблемы, особенно в центральной оси. Да и "Рома" самый сильный соперник, фаворит этой группы. У них состав и квалификация футболистов гораздо сильнее, чем у "Зари". То, что пропускаем три, а это много, говорит о несобранности в обороне, чего-то не хватает в линии защиты. Сейчас из-за травмы не играл Вернидуб, и сразу же связи нарушены, а заменивший его Цвек действует в роли центрального защитника не в первый раз и очень неуверенно. Каждый футболист - это потеря, а полноценной замены нет. Это говорит о скудной глубине запаса.

"Заря" многие голы в вышеперечисленных матчах пропускает через центр, когда передачи на нападающих проходят между центральными и крайними защитниками или между двумя центральными. Это повторилось при первом забитом мяче итальянцами, когда Эль-Шаарави получил разрезающий пас, проскочил между двух игроков обороны, вышел один на один, а дальше дело техники.

Нужно сказать, луганчане играли неплохо, они идут активно в атаку, а вот концовки нет. При завершении есть брак, нет последнего решающего паса, где-то торопятся и не хватает хладнокровия, поэтому и нет голов. А "Рома" использовала свои моменты, и в этом отличие команд. Взять статистику ударов по воротам, у нас одно попадание в створ за два тайма. Это очень мало! И получается, не забиваем, а пропускаем много. К той неприятной традиции добавляется еще одна - вот уже в который раз пропускает "ранние" голы. И это сильно психологически выбивает команду.

- Переломным моментом в игре было, когда "Рома" провела свои первые две замены на 62-й минуте.

- Да, вышел основной нападающий Абрахам игрок сборной Англии, а с ним и Дзаньоло, также выступающий в рядах национальной дружины, и игра резко обострилась, обозначилось явное преимущество в атаке у "Ромы". Вот вам и глубина запаса, когда Моуриньо может себе позволить держать на скамейке таких игроков как Мхитарян, Абрахам и Дзаньоло. После замены гости переигрывали опорных хавов, а с ними и защитников. Получилось мощное усиление, к тому же два англичанина забили голы.

- Казалось, "Заря" в последних матчах чемпионата наладила свою игру, в последнем матче забила четыре мяча "Днепру-1", перед этим три "Черноморцу". Перед поединком с "Ромой" были острожные оптимистические ожидания.

- Мы не можем сравнивать два чемпионата - Украины и Италии. Есть огромная разница в их уровне. Когда футболисты играют в сильном чемпионате, они растут, а когда в таком как у нас, мягко говоря, посредственном, то затем тяжело бороться с такой командой как "Рома". Что такое украинский чемпионат, мы увидели на примере нашего чемпиона против "Баварии". У немцев сильная коллективная игра, плюс есть классные нападающие. И, конечно же, у "Ромы" квалификация футболистов намного выше, отсюда и результат. Нельзя сказать, что "Заря" плохо играла, и первый тайм ей удался, но повторюсь, большие проблемы в обороне нивелируют хороший атакующий потенциал команды. Осталась надежда, что с болгарским ЦСКА "Зарю" наконец прорвет.