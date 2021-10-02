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Спаллетти - скамейке запасных Спартака: Посмотрим, что будет в Москве

Лига Европы
(1 голосов)

"Мы еще к вам приедем"

Спаллетти - скамейке запасных Спартака: Посмотрим, что будет в Москве

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лучано Спаллетти всегда был эмоциональною личностью. В четверг эта его особенность снова вылилась наружу. Ну а как иначе, если твоя команда дома проиграла аутсайдеру группы со счетом 2:3.

В четверг, 30 сентября, "Наполи" принимал на своем поле "Спартак". После неудачного для итальянцев матча Спаллетти не сдерживал своих эмоций:

"Посмотрим, что будет в Москве", - выкрикивал он скамейке запасных "Спартака" после финального свистка.

Напомним, что для "Наполи" это поражение стало первым в текущем сезоне. Сейчас "партенопейцы" после двух туров идут на третьем месте группы C Лиги Европы с одним очком в активе. Отметим, что их встреча со "Спартаком" в Москве состоится 24 ноября.

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В статье: Лучано Спаллетти Лига Европы Спартак (Москва) Наполи (Неаполь)
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Источник:
Чемпионат.ком

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
02.10.2021 в 08:51
Ну хоть не расплакался?
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