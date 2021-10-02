Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спаллетти - скамейке запасных Спартака: Посмотрим, что будет в Москве
"Мы еще к вам приедем"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лучано Спаллетти всегда был эмоциональною личностью. В четверг эта его особенность снова вылилась наружу. Ну а как иначе, если твоя команда дома проиграла аутсайдеру группы со счетом 2:3.
В четверг, 30 сентября, "Наполи" принимал на своем поле "Спартак". После неудачного для итальянцев матча Спаллетти не сдерживал своих эмоций:
"Посмотрим, что будет в Москве", - выкрикивал он скамейке запасных "Спартака" после финального свистка.
Напомним, что для "Наполи" это поражение стало первым в текущем сезоне. Сейчас "партенопейцы" после двух туров идут на третьем месте группы C Лиги Европы с одним очком в активе. Отметим, что их встреча со "Спартаком" в Москве состоится 24 ноября.
Популярное сейчас
- Филиппо Риччи: У Барселоны нет денег на Конте. Могут помечтать – это бесплатно
- Гура: Спинелли должен понимать, что он приехал в Украину не на курорт, чтобы фотографироваться
- Юрист освистанного детьми Камара: Ничего не изменится, пока УЕФА не начнет исключать клубы из турниров за расизм
- Наполи - Спартак 2:3. Удаление, которое изменило планы
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца