Спаллетти - скамейке запасных Спартака: Посмотрим, что будет в Москве

Лучано Спаллетти всегда был эмоциональною личностью. В четверг эта его особенность снова вылилась наружу. Ну а как иначе, если твоя команда дома проиграла аутсайдеру группы со счетом 2:3.

В четверг, 30 сентября, "Наполи" принимал на своем поле "Спартак". После неудачного для итальянцев матча Спаллетти не сдерживал своих эмоций:

"Посмотрим, что будет в Москве", - выкрикивал он скамейке запасных "Спартака" после финального свистка.

Напомним, что для "Наполи" это поражение стало первым в текущем сезоне. Сейчас "партенопейцы" после двух туров идут на третьем месте группы C Лиги Европы с одним очком в активе. Отметим, что их встреча со "Спартаком" в Москве состоится 24 ноября.