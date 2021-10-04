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Член Шотландской футбольной ассоциации сравнил чешских детей с гнилыми фруктами

Лига Европы
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Теперь должен извинится

Член Шотландской футбольной ассоциации сравнил чешских детей с гнилыми фруктами

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал извинений от советника Шотландской футбольной ассоциации по равенству Марвина Бартли из-за его высказываний о расистском скандале во время матча Лиги Европы между "Спартой" и "Рейнджерс"(1:0).

Из-за предыдущего случая расистского скандала на стадионе чешской команды могли находиться только 10 000 детей в возрасте до 14 лет. Они встречали свистом каждое касание игрока "Рейнджерс" Глена Камара.

После матча Бартли высказал свое недовольство этой ситуацией:

"Худшее в событиях прошлой ночи в Праге – это то, что я нисколько не удивлен. Это ни в коем случае не вина детей, потому что они повторяют то, что делают или поощряют взрослые. Какие у них есть возможности, когда они находятся в чаше с гнилыми фруктами?", – написал Бартли в твиттере, сопроводив сообщение фотографией гнилой клубники.

Кулганек прокомментировал эти события на своем сайте:

"Я понимаю, что спортивные матчи вызывают различные эмоции, которые могут выйти за пределы поля. Тем не менее, даже у них есть свои пределы и они не должны превращаться в ксенофобные оскорбления в адрес несовершеннолетних.

Поэтому я попросил извинений от человека, который публично сравнил чешских детей с гнилыми фруктами. Сегодня я вызвал посла, чтобы он разъяснил мою просьбу Шотландской футбольной ассоциации", – написал Кулганек.

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Напомним, что в прошлом сезоне Камара стал участником расистского скандала с участием защитника пражской "Славии" Ондржея Куделы, по итогам которого чеха наказали 10-матчевой дисквалификацией, из-за которой он пропустил Евро-2020.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Спарта (Прага) Глен Камара
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Источник:
skysports.com

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