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Снова Динамо. Монзуль рассудит матч Лиги Европы
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Рапид - Динамо Загреб
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч третьего тура группового раунда
Главным арбитром матча будет работать Екатерина Монзуль.
На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Виктор Матяш.
Четвертый арбитр - Денис Шурман. Арбитр ВАР - Феликс Цваер (Германия), ассистент арбитра ВАР - Николай Балакин (Украина).
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Источник:УАФ
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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
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