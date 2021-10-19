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Снова Динамо. Монзуль рассудит матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Рапид - Динамо Загреб

Снова Динамо. Монзуль рассудит матч Лиги Европы

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы "Рапид" (Вена, Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия), который состоится 21 октября,

Главным арбитром матча будет работать Екатерина Монзуль.

На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Виктор Матяш.

Четвертый арбитр - Денис Шурман. Арбитр ВАР - Феликс Цваер (Германия), ассистент арбитра ВАР - Николай Балакин (Украина).

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В статье: Динамо (Загреб) Рапид (Вена) Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
19.10.2021 в 21:11
Я ж думаю Катюха бачила таблицю еврокоефіціентів і зробить все, щоб австріяки не набрали очків. Та й хорвати наші дружбани.
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+1
-1
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2.dc (Николаев)
19.10.2021 в 20:51
) ... разлеталась наша Фурия, во все концы поспевает ... Повезло тут некоторым, Halloween даже раньше календарной даты начнется ... ;)
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+2
0
xapyga (Запорожье)
19.10.2021 в 20:43
по заголовку можно подумать что УЕФА совсем того))))
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+2
0
аалекс ( Крым)
19.10.2021 в 20:38
Растет Екатерина. Удачи.
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+5
0


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