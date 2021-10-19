2:0. Селтик – Ференцварош. Шотландцы сохраняют шансы на плей-офф. Видео-обзор

Шотландский "Селтик" дома обыграл венгерский "Ференцварош" (2:0) в рамках 3 тура группового этапа Лиги европы. Фанаты устроили перфоманс – они рассержены временем назначенной встречи.

Счёт во встрече открыл Кёго Фурухаси на 57 минуте. 1:0.

Второй гол был забит гостями, но в свои ворота – полузащитник "Ференцвароша" Балинт Вечеи забил автогол.

На старте встречи болельщики домашней команды развернули перфоманс, который осуждал время, в которое начался матч – 17:30. Фанаты рассержены, так как тяжело в рабочий день в такое время посетить матч любимой команды.