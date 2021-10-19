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2:0. Селтик – Ференцварош. Шотландцы сохраняют шансы на плей-офф. Видео-обзор

Лига Европы
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Фанаты рассержены из-за времени проведения матча

2:0. Селтик – Ференцварош. Шотландцы сохраняют шансы на плей-офф. Видео-обзор

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Шотландский "Селтик" дома обыграл венгерский "Ференцварош" (2:0) в рамках 3 тура группового этапа Лиги европы. Фанаты устроили перфоманс – они рассержены временем назначенной встречи.

Счёт во встрече открыл Кёго Фурухаси на 57 минуте. 1:0.

Второй гол был забит гостями, но в свои ворота – полузащитник "Ференцвароша" Балинт Вечеи забил автогол.

На старте встречи болельщики домашней команды развернули перфоманс, который осуждал время, в которое начался матч – 17:30. Фанаты рассержены, так как тяжело в рабочий день в такое время посетить матч любимой команды.

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В статье: Лига Европы Селтик (Глазго) Ференцварош (Будапешт)
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