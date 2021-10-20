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Покер замбийского форварда положил на лопатки Спартак. Лестер везет три очка из России
"Сильнее на две головы" чемпионат снова ужимают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Спартак" проиграл в стартовом туре "Легии", но потом довольно неожиданно в гостях одолел "Наполи". Это дало московской команде мощный стимул и оптимизм относительно дальнейшей борьбы. Не было страха и перед "Лестером", матч с которым "Спартак" начал с позиции силы.
2:0 уже к 44-й минуте – очень солидно. Но именно после этого в игру включился замбийский нападающий "лис" Патсон Дака. Он нанес шесть ударов по воротам и забил четыре гола. Невероятный перформанс от 23-летнего нападающего, который летом перешел в "Лестер" из "Зальцбурга" за 27 миллионов евро, но еще не прижился в новой команде. До сих Дака сыграл только 39 минут в АПЛ, находясь в приближенной к основному составу ротации в кубковых соревнованиях.
"Спартак" сумел забить еще один гол, но это только помогло проиграть с минимальной разницей в счете. Не больше. "Лестер" обходит москвичей в турнирной таблице, а ночью их может обойти и "Наполи". Но для этого надо победить "Легию".
Отметим, что Россия является конкурентом Украины в Таблице коэффициентов. То, как этот матч повлиял на борьбу за коэффициенты и другие важные нюансы этой темы, читайте в нашем профильном телеграмм-канале >>>.
ЛЕ. Групповой раунд. 3-й тур
"Спартак" - "Лестер" 3:4
Голы: Соболев 11, Ларссон 44, Соболев 86 - Дака 45, Дака 45, Дака 54, Дака 78
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Легия"
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|2
|"Лестер Сити"
|3
|1
|1
|1
|6-6
|0
|4
|3
|Спартак
|3
|1
|0
|2
|6-7
|-1
|3
|4
|"Наполи"
|2
|0
|1
|1
|4-5
|-1
|1
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