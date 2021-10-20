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Покер замбийского форварда положил на лопатки Спартак. Лестер везет три очка из России

Лига Европы
Обновлено
(4 голосов)

"Сильнее на две головы" чемпионат снова ужимают

Покер замбийского форварда положил на лопатки Спартак. Лестер везет три очка из России

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Спартак" проиграл в стартовом туре "Легии", но потом довольно неожиданно в гостях одолел "Наполи". Это дало московской команде мощный стимул и оптимизм относительно дальнейшей борьбы. Не было страха и перед "Лестером", матч с которым "Спартак" начал с позиции силы.

2:0 уже к 44-й минуте – очень солидно. Но именно после этого в игру включился замбийский нападающий "лис" Патсон Дака. Он нанес шесть ударов по воротам и забил четыре гола. Невероятный перформанс от 23-летнего нападающего, который летом перешел в "Лестер" из "Зальцбурга" за 27 миллионов евро, но еще не прижился в новой команде. До сих Дака сыграл только 39 минут в АПЛ, находясь в приближенной к основному составу ротации в кубковых соревнованиях.

"Спартак" сумел забить еще один гол, но это только помогло проиграть с минимальной разницей в счете. Не больше. "Лестер" обходит москвичей в турнирной таблице, а ночью их может обойти и "Наполи". Но для этого надо победить "Легию".

Отметим, что Россия является конкурентом Украины в Таблице коэффициентов. То, как этот матч повлиял на борьбу за коэффициенты и другие важные нюансы этой темы, читайте в нашем профильном телеграмм-канале >>>.

ЛЕ. Групповой раунд. 3-й тур
"Спартак" - "Лестер" 3:4
Голы: Соболев 11, Ларссон 44, Соболев 86 - Дака 45, Дака 45, Дака 54, Дака 78

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Легия" 2 2 0 0 2-0 +2 6
2 "Лестер Сити" 3 1 1 1 6-6 0 4
3 Спартак 3 1 0 2 6-7 -1 3
4 "Наполи" 2 0 1 1 4-5 -1 1
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В статье: Спартак (Москва) Лестер Сити
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.10.2021 в 20:47
Приїхав афробандерівець і прямо в центрі москвабада познущався над мальчікамі в трусіках. Одразу над 11-ма мальчікамі одночасно! Просто оргія якась, генг-бенг. #нізабудімніпрастім#
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0
0
Only DK (Kyiv)
20.10.2021 в 20:19
Мелочь, но приятно
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+2
-1
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Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 20:09
Великолепный результат.
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+1
-1
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Харьковчанин (Харків)
20.10.2021 в 19:50
оце так-так
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