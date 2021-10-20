Покер замбийского форварда положил на лопатки Спартак. Лестер везет три очка из России

"Спартак" проиграл в стартовом туре "Легии", но потом довольно неожиданно в гостях одолел "Наполи". Это дало московской команде мощный стимул и оптимизм относительно дальнейшей борьбы. Не было страха и перед "Лестером", матч с которым "Спартак" начал с позиции силы.

2:0 уже к 44-й минуте – очень солидно. Но именно после этого в игру включился замбийский нападающий "лис" Патсон Дака. Он нанес шесть ударов по воротам и забил четыре гола. Невероятный перформанс от 23-летнего нападающего, который летом перешел в "Лестер" из "Зальцбурга" за 27 миллионов евро, но еще не прижился в новой команде. До сих Дака сыграл только 39 минут в АПЛ, находясь в приближенной к основному составу ротации в кубковых соревнованиях.

"Спартак" сумел забить еще один гол, но это только помогло проиграть с минимальной разницей в счете. Не больше. "Лестер" обходит москвичей в турнирной таблице, а ночью их может обойти и "Наполи". Но для этого надо победить "Легию".

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ЛЕ. Групповой раунд. 3-й тур

"Спартак" - "Лестер" 3:4

Голы: Соболев 11, Ларссон 44, Соболев 86 - Дака 45, Дака 45, Дака 54, Дака 78