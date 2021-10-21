Лига Европы. Группа G, 3-й тур

21 октября. Севилья, “Бенито Вильямарин”

“Бетис” – “Байер” 19:45

Трансляция – Megogo

Бетис

“Бетис” не самым лучшим образом начал сезон, но к осени дела у команды Мануэля Пеллегрини стали налаживаться. За исключением поражения от грозного “Вильярреала” Унаи Эмери последних 6 турах Ла Лиги “бетикос” выиграли 4 игры (“Гранада” 1:2, “Осасуна” 1:3, “Хетафе” 2:0, “Алавес” 0:1) при единственной ничьей против “Эспаньола” (2:2), добытой в меньшинстве.

В Европе дела ещё лучше. В дебютном туре Лиги Европы “Бетис” совершил камбек с 0:2 против “Селтика”, в итоге выиграл 4:3 благодаря блестящей игре Иглесиаса и Хуанми. Во втором была переиграна ещё одна зелено-белая команда – “Ференцварош” со счётом 1:3. Пеллегрини не изменяет себе: дерзкие 4-2-3-1 с десяткой Канаселом в опорной зоне, агрессивные фулбеки Миранда и Монтойя/Бельерин и ставка на контроль мяча.

Байер

“Байер” тоже на подъёме в этой кампании. Выиграли 5 из 7 последних матчей Бундеслиги, расположившись на третьей строчке в чемпионате. В ЛЕ тоже всё здорово – победы над “Ференцварошем” (2:1) и “Селтиком” (0:4). Шикарный старт смазал провал на выходных – монструозная “Бавария” забила “фармацевтам” 5 голов за тайм, нанеся жестокий удар по амбициям леверкузенцев.

Сейчас очень важно, как команда Сеоане отреагирует на неудачу. Глобально ничего не поменялось. Шик не может перестать забивать, Виртц просто невероятен и отмечается результативными действиями во всех без исключениях матчах. Прессинг “Байера” очень хорош, а их вертикальный стиль интересно накладывается на навязчивое желание “Бетиса” владеть мячом. Нас ждёт принципиальная дуэль.

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Статистика и факты

В последних 7 из 8 матчей “Байера” в ЛЕ было забито больше 3 голов

В последних 4 матчах “Бетиса” в ЛЕ было забито больше 3 голов

“Байер” забивал 2 гола в 7 из 8 последних матчах в ЛЕ

“Бетис” не уступал в 13 из 14 последних матчах ЛЕ

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Байер 2 2 0 0 6-1 6 2 Бетис 2 2 0 0 7-4 6 3 Селтик 3 1 0 2 5-8 3 4 Ференцварош 3 0 0 3 2-7 0

Ориентировочные составы

“Бетис”: Силва – Миранда, Бартра, Пеццелла, Монтойя – Гуардадо, Каналес – Хуанми, Фекир, Хоакин – Иглесиас

“Байер”: Градецки – Синкгравен, Тапсоба, Та, Фримпонг – Демирбай, Андрих – Адли, Виртц, Диаби – Аларио

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч “Бетис” – “Байер” от UA-Футбол

Два лидера группы оспорят первую строчку. Нас ждёт принципиальная дуэль двух агрессивных соперников: “Бетис” будет стараться методично взламывать прессинг “Байера” через короткий пас, а их оппоненты наказывать в быстрых выпадах. Если никто не уступиться принципами, то напрашивается результативная встреча. Прогноз: ничья 2:2.