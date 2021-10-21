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Бетис - Байер. Прогноз матча ЛЕ на 21.10.2021
Лидеры группы встретятся в личном бою
Бетис
“Бетис” не самым лучшим образом начал сезон, но к осени дела у команды Мануэля Пеллегрини стали налаживаться. За исключением поражения от грозного “Вильярреала” Унаи Эмери последних 6 турах Ла Лиги “бетикос” выиграли 4 игры (“Гранада” 1:2, “Осасуна” 1:3, “Хетафе” 2:0, “Алавес” 0:1) при единственной ничьей против “Эспаньола” (2:2), добытой в меньшинстве.
В Европе дела ещё лучше. В дебютном туре Лиги Европы “Бетис” совершил камбек с 0:2 против “Селтика”, в итоге выиграл 4:3 благодаря блестящей игре Иглесиаса и Хуанми. Во втором была переиграна ещё одна зелено-белая команда – “Ференцварош” со счётом 1:3. Пеллегрини не изменяет себе: дерзкие 4-2-3-1 с десяткой Канаселом в опорной зоне, агрессивные фулбеки Миранда и Монтойя/Бельерин и ставка на контроль мяча.
Байер
“Байер” тоже на подъёме в этой кампании. Выиграли 5 из 7 последних матчей Бундеслиги, расположившись на третьей строчке в чемпионате. В ЛЕ тоже всё здорово – победы над “Ференцварошем” (2:1) и “Селтиком” (0:4). Шикарный старт смазал провал на выходных – монструозная “Бавария” забила “фармацевтам” 5 голов за тайм, нанеся жестокий удар по амбициям леверкузенцев.
Сейчас очень важно, как команда Сеоане отреагирует на неудачу. Глобально ничего не поменялось. Шик не может перестать забивать, Виртц просто невероятен и отмечается результативными действиями во всех без исключениях матчах. Прессинг “Байера” очень хорош, а их вертикальный стиль интересно накладывается на навязчивое желание “Бетиса” владеть мячом. Нас ждёт принципиальная дуэль.
Статистика и факты
- В последних 7 из 8 матчей “Байера” в ЛЕ было забито больше 3 голов
- В последних 4 матчах “Бетиса” в ЛЕ было забито больше 3 голов
- “Байер” забивал 2 гола в 7 из 8 последних матчах в ЛЕ
- “Бетис” не уступал в 13 из 14 последних матчах ЛЕ
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Байер
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|7-4
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|2
|5-8
|3
|4
|Ференцварош
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
Ориентировочные составы
“Бетис”: Силва – Миранда, Бартра, Пеццелла, Монтойя – Гуардадо, Каналес – Хуанми, Фекир, Хоакин – Иглесиас
“Байер”: Градецки – Синкгравен, Тапсоба, Та, Фримпонг – Демирбай, Андрих – Адли, Виртц, Диаби – Аларио
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч “Бетис” – “Байер” от UA-Футбол
Два лидера группы оспорят первую строчку. Нас ждёт принципиальная дуэль двух агрессивных соперников: “Бетис” будет стараться методично взламывать прессинг “Байера” через короткий пас, а их оппоненты наказывать в быстрых выпадах. Если никто не уступиться принципами, то напрашивается результативная встреча. Прогноз: ничья 2:2.
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