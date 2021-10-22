ЛЕ. Камбэк Лиона в игре со Спартой, Галатасарай дожал Локомотив

Лига Европы, третий тур

Группа А

“Рейнджерс” проиграл первые два матча в группе, не забив ни гола. Игра с чемпионом Дании “Брондбю” была определяющей – нужно было побеждать, чтобы сохранять реалистичные шансы на выход из группы. И команде Стивена Джеррарда это удалось. Скандинавские команды, как и британцы, считаются специалистами по стандартам, но сегодня после угловых забивал только “Рейнджерс”. 2:0 и чемпион Шотландии уже не последний в своей группе.

А первое место квартета А – в надежных руках “Лиона”. Игра со “Спартой” получилась очень интересной. Чешский клуб мощно и яростно начал матч, забив два гола в первой половине первого тайма. Дважды после передач Мартина Минчева ворота “Лиона” поразил словацкий вингер Лукаш Гараслин. Но “Спарта” повторила вчерашний подвиг “Манчестер Юнайтед” и отыгралась после 0:2. Еще в первом тайме один гол отыграл Токо Экамби, затем Ауар сделал счет 2:2, Пакета после паса Токо Экамби забил третий мяч, и наконец, когда “Лион” уже играл в меньшинстве, вновь отличился в ворота “Спарты” Карл Токо Экамби. Именно этот гол стал победным – на 90+6 минуте “Спарта” отыграла один мяч.

“Рейнджерс” Шотландия – “Брондбю” Дания 2:0

Голы: Балогун 18, Руф 30

“Спарта” Прага, Чехия – “Олимпик Лион” Франция 3:4

Голы: Гараслин 4, Гараслин 19, Крейчи 90+6 – Токо Экамби 42, Ауар 53, Пакета 67, Токо Экамби 88

Удаление: Густо 74 (“Лион”)

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лион" 3 3 0 0 9-3 +6 9 2 "Спарта" Прага 3 1 1 1 4-4 0 4 3 "Рейнджерс" 3 1 0 2 2-3 -1 3 4 "Брондбю" 3 0 1 2 0-5 -5 1

Группа B

Представитель французской Лиги 1 лидирует и в группе B. “Монако” смог на 89-й минуте вырвать победу у нидерландского “ПСВ”. Экс-форвард “АЗ Алкмара” Боаду вывел гостей вперед в первом тайме, но после перерыва команда Рогера Шмидта отыграла один мяч (Гакпо). Но сработала замена Нико Ковача. На 75-й минуте на поле появился 21-летний форвард Софьян Диоп и именно он забил победный гол.

Победой гостевой команды закончился и поединок “Штурма” с “Реал Сосьедадом”. “Ла Реал” владел преимуществом, но свой единственный гол забил благодаря стечению обстоятельств. Травмированный игрок “Штурма” Юсую Газибегович оставался на поле, но “Сосьедад” продолжал проводить свою атаку, и она завершилась ударам Исак. Удар у шведского форварда не получился, мяч катился к вратарю “Штурма” Йоргу Зибенхандлю , но он умудрился пропустить его между ног. “Зибби, Зибби”, – послышалось с трибун, болельщики не отвернулись от своего кипера, но именно этот эпизод решил исход встречи. “Штурм” остается последним в группе без единого набранного очка.

“ПСВ Эйндховен” Нидерланды – “Монако” Франция 1:2

Голы: Гакпо 59 – Боаду 19, Диоп 89

“Штурм Грац” Австрия – “Реал Сосьедад” Испания 0:1

Гол: Исак 68

Удаление: Станкович 87 (“Штурм”)

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Монако" 3 2 1 0 4-2 +2 7 2 "Реал Сосьедад" 3 1 2 0 4-3 +1 5 3 "ПСВ" 3 1 1 1 7-5 +2 4 4 "Штурм" 3 0 0 3 1-6 -5 0

Группа С

“Наполи” Италия – “Легия Варшава” Польша 3:0

Голы: Инсинье 76, Осимхен 80, Политано 90+6

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Легия" Варшава 3 2 0 1 2-3 -1 6 2 "Наполи" 3 1 1 1 7-5 +2 4 3 "Лестер Сити" 3 1 1 1 6-6 0 4 4 "Спартак" Москва 3 1 0 2 6-7 -1 3

Группа D

В восьми турах Бундеслиги “Айнтрахт” Франкфурт выиграл всего раз, но в трех матчах Лиги Европы команда Оливера Гласнера уже победила дважды и возглавила свою группу после первого круга. Вспоминаются славные вечера Лиги Европы 2018/2019, когда “Айнтрахт” дошел до финала, уступив лишь в серии пенальти будущему победителю турнира “Челси”. Конечно, это была другая команда с другим тренером, но еврокубковые вечера во Франкфурте на “Вальдштадионе” всегда имеют особую атмосферу. Ранее в первом матче группы “Фенербахче” и “Антверпен” сыграли вничью, и после победы над “Олимпиакосом” Франкфурт уже имеет пять очков отрыва от третьего места.

“Айнтрахт Франкфурт” Германия – “Олимпиакос” Греция 3:1

Голы: Борре 26 (пен.), Туре 45+3, Камада 59 – Эль Араби 30 (пен.)

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Айнтрахт" Франкфурт 3 2 1 0 5-2 +3 7 2 "Олимпиакос" 3 2 0 1 6-4 +2 6 3 "Фенербахче" 3 0 2 1 3-6 -3 2 4 "Ройял Антверпен" 3 0 1 2 3-5 -2 1

Группа E

На “РЖД Арене” живут ностальгией. В прошлом сезоне здесь играла “Бавария” в Лиге чемпионов, но сейчас “Локомотив” вынужден довольствоваться выступлениями в Лиге Европы. Но ЛЧ не дает покоя – вместо состава “Галатасарая” на табло стадиона были игроки “Баварии”, при этом в качестве тренера был правильно указан Фатих Терим.

Lokomotiv Moskova maçı öncesi Galatasaray - Bayern Münih karışıklığı ????



Yıldızlarla dolu kadronun başında ise Fatih Terim var ???? pic.twitter.com/uG1NCZZGdJ — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 21, 2021

Что касается самого матча, то он проходил с преимуществом гостей, и на 82-й минуте качественная вертикальная атака “Галатасарая” привела к единственному голу в матче. После первого круга “Галатасарай” лидирует в группе, “Локомотив” последний.

“Локомотив Москва” Россия – “Галатасарай” Турция 0:1

Гол: Актюркоглу 82

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Галатасарай" 3 2 1 0 2-0 +2 7 2 "Лацио" 3 1 1 1 2-1 +1 4 3 "Марсель" 3 0 3 0 1-1 0 3 4 "Локомотив" 3 0 1 2 1-4 -3 1

Группа H

“Вест Хэм Юнайтед” Англия – “Генк” Бельгия 3:0

Голы: Доусон 45+2, Диоп 57, Боуэн 58