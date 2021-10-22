Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Камбэк Лиона в игре со Спартой, Галатасарай дожал Локомотив
Триумф французских клубов, Айнтрахт вышел в лидеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, третий тур
Группа А
“Рейнджерс” проиграл первые два матча в группе, не забив ни гола. Игра с чемпионом Дании “Брондбю” была определяющей – нужно было побеждать, чтобы сохранять реалистичные шансы на выход из группы. И команде Стивена Джеррарда это удалось. Скандинавские команды, как и британцы, считаются специалистами по стандартам, но сегодня после угловых забивал только “Рейнджерс”. 2:0 и чемпион Шотландии уже не последний в своей группе.
???? @RangersFC ????#UEL | #RFCBIF | #FanLove pic.twitter.com/9Yy77xYu39— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) October 21, 2021
А первое место квартета А – в надежных руках “Лиона”. Игра со “Спартой” получилась очень интересной. Чешский клуб мощно и яростно начал матч, забив два гола в первой половине первого тайма. Дважды после передач Мартина Минчева ворота “Лиона” поразил словацкий вингер Лукаш Гараслин. Но “Спарта” повторила вчерашний подвиг “Манчестер Юнайтед” и отыгралась после 0:2. Еще в первом тайме один гол отыграл Токо Экамби, затем Ауар сделал счет 2:2, Пакета после паса Токо Экамби забил третий мяч, и наконец, когда “Лион” уже играл в меньшинстве, вновь отличился в ворота “Спарты” Карл Токо Экамби. Именно этот гол стал победным – на 90+6 минуте “Спарта” отыграла один мяч.
“Рейнджерс” Шотландия – “Брондбю” Дания 2:0
Голы: Балогун 18, Руф 30
“Спарта” Прага, Чехия – “Олимпик Лион” Франция 3:4
Голы: Гараслин 4, Гараслин 19, Крейчи 90+6 – Токо Экамби 42, Ауар 53, Пакета 67, Токо Экамби 88
Удаление: Густо 74 (“Лион”)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лион"
|3
|3
|0
|0
|9-3
|+6
|9
|2
|"Спарта" Прага
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|3
|"Рейнджерс"
|3
|1
|0
|2
|2-3
|-1
|3
|4
|"Брондбю"
|3
|0
|1
|2
|0-5
|-5
|1
Группа B
Представитель французской Лиги 1 лидирует и в группе B. “Монако” смог на 89-й минуте вырвать победу у нидерландского “ПСВ”. Экс-форвард “АЗ Алкмара” Боаду вывел гостей вперед в первом тайме, но после перерыва команда Рогера Шмидта отыграла один мяч (Гакпо). Но сработала замена Нико Ковача. На 75-й минуте на поле появился 21-летний форвард Софьян Диоп и именно он забил победный гол.
Победой гостевой команды закончился и поединок “Штурма” с “Реал Сосьедадом”. “Ла Реал” владел преимуществом, но свой единственный гол забил благодаря стечению обстоятельств. Травмированный игрок “Штурма” Юсую Газибегович оставался на поле, но “Сосьедад” продолжал проводить свою атаку, и она завершилась ударам Исак. Удар у шведского форварда не получился, мяч катился к вратарю “Штурма” Йоргу Зибенхандлю , но он умудрился пропустить его между ног. “Зибби, Зибби”, – послышалось с трибун, болельщики не отвернулись от своего кипера, но именно этот эпизод решил исход встречи. “Штурм” остается последним в группе без единого набранного очка.
“ПСВ Эйндховен” Нидерланды – “Монако” Франция 1:2
Голы: Гакпо 59 – Боаду 19, Диоп 89
“Штурм Грац” Австрия – “Реал Сосьедад” Испания 0:1
Гол: Исак 68
Удаление: Станкович 87 (“Штурм”)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Монако"
|3
|2
|1
|0
|4-2
|+2
|7
|2
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|2
|0
|4-3
|+1
|5
|3
|"ПСВ"
|3
|1
|1
|1
|7-5
|+2
|4
|4
|"Штурм"
|3
|0
|0
|3
|1-6
|-5
|0
Группа С
Голы: Инсинье 76, Осимхен 80, Политано 90+6
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Легия" Варшава
|3
|2
|0
|1
|2-3
|-1
|6
|2
|"Наполи"
|3
|1
|1
|1
|7-5
|+2
|4
|3
|"Лестер Сити"
|3
|1
|1
|1
|6-6
|0
|4
|4
|"Спартак" Москва
|3
|1
|0
|2
|6-7
|-1
|3
Группа D
В восьми турах Бундеслиги “Айнтрахт” Франкфурт выиграл всего раз, но в трех матчах Лиги Европы команда Оливера Гласнера уже победила дважды и возглавила свою группу после первого круга. Вспоминаются славные вечера Лиги Европы 2018/2019, когда “Айнтрахт” дошел до финала, уступив лишь в серии пенальти будущему победителю турнира “Челси”. Конечно, это была другая команда с другим тренером, но еврокубковые вечера во Франкфурте на “Вальдштадионе” всегда имеют особую атмосферу. Ранее в первом матче группы “Фенербахче” и “Антверпен” сыграли вничью, и после победы над “Олимпиакосом” Франкфурт уже имеет пять очков отрыва от третьего места.
“Айнтрахт Франкфурт” Германия – “Олимпиакос” Греция 3:1
Голы: Борре 26 (пен.), Туре 45+3, Камада 59 – Эль Араби 30 (пен.)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Айнтрахт" Франкфурт
|3
|2
|1
|0
|5-2
|+3
|7
|2
|"Олимпиакос"
|3
|2
|0
|1
|6-4
|+2
|6
|3
|"Фенербахче"
|3
|0
|2
|1
|3-6
|-3
|2
|4
|"Ройял Антверпен"
|3
|0
|1
|2
|3-5
|-2
|1
Группа E
На “РЖД Арене” живут ностальгией. В прошлом сезоне здесь играла “Бавария” в Лиге чемпионов, но сейчас “Локомотив” вынужден довольствоваться выступлениями в Лиге Европы. Но ЛЧ не дает покоя – вместо состава “Галатасарая” на табло стадиона были игроки “Баварии”, при этом в качестве тренера был правильно указан Фатих Терим.
Lokomotiv Moskova maçı öncesi Galatasaray - Bayern Münih karışıklığı ????— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 21, 2021
Yıldızlarla dolu kadronun başında ise Fatih Terim var ???? pic.twitter.com/uG1NCZZGdJ
Что касается самого матча, то он проходил с преимуществом гостей, и на 82-й минуте качественная вертикальная атака “Галатасарая” привела к единственному голу в матче. После первого круга “Галатасарай” лидирует в группе, “Локомотив” последний.
“Локомотив Москва” Россия – “Галатасарай” Турция 0:1
Гол: Актюркоглу 82
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Галатасарай"
|3
|2
|1
|0
|2-0
|+2
|7
|2
|"Лацио"
|3
|1
|1
|1
|2-1
|+1
|4
|3
|"Марсель"
|3
|0
|3
|0
|1-1
|0
|3
|4
|"Локомотив"
|3
|0
|1
|2
|1-4
|-3
|1
Группа H
Голы: Доусон 45+2, Диоп 57, Боуэн 58
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|3
|0
|0
|7-0
|+7
|9
|2
|"Динамо" Загреб
|3
|1
|0
|2
|4-4
|0
|3
|3
|"Рапид" Вена
|3
|1
|0
|2
|2-4
|-2
|3
|4
|"Генк"
|3
|1
|0
|2
|1-6
|-5
|3
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