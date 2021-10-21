Саленко: В УПЛ Супряге нужно дать свободу. А Луческу его наказал

Экс-форвард " Динамо " Олег Саленко разобрал проблему нападающих в киевском клубе на примере матча с "Барселоной" в Лиге чемпионов (0:1).

"В прошлой игре УПЛ Луческу заменил Супрягу, потому что форвард недорабатывал в защите. В таких играх чемпионата Украины нападающему надо дать полную свободу. Ты играешь со средней командой, дай ему возможность что-то делать самому, обыгрывать. А Луческу его наказал.

Супряга вышел на игру с "Барселоной" и было видно, что он всегда садился, он не стремился в атаку. Вот это для нападающего неприятная ошибка. Понятно, что команда должна показывать цельную игру, но при этом надо давать нападающему полноту действий. Пусть он влезает, пытается обыграть, теряет мяч – ничего страшного. А в этой игре такого не было.

Гармаш в нападении? Даже не хочу говорить об этом. Это игрок середины поля, который привык вырубать, обрезать, открываться. Это не нападающий. В матче с "Барселоной" его выпустили, чтобы контролировать середину поля. "Динамо" пока не может забить в матчах Лиги чемпионов и это начинает напрягать Луческу. В домашней игре нам терять уже нечего, вот тут и увидим", – сказал Саленко.