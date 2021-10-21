ЛЕ. Наполи разбирается с Легией и включается в борьбу, выход Харатина не помог

Лига Европы. Третий тур. Группа С

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Легия" 3:0

Голы: Инсинье 76, Осимхен 80, Политано 90+5

Смотря на результат "Ромы" сегодня, её соперник в ближайшем матче лиги скорее боялся, чем радовался. "Наполи" не хотел повторить судьбу римлян. Да и без связи с нею должен был побеждать после лишь одного очка в двух первых матчах. Его наставник Лучано Спаллетти назвал отчётный матч решающим, после которого "в случае неудачи" будет сложно выполнить задание и требовал максимальную мотивацию. Она была заметна.

"Легию" как раз подозревали в минимальной мотивации. Из-за двух сенсационных побед со счетом 1:0 над "Лестером" и "Спартаком". Из-за ужасного положения в лиге, где потерпела уже шесть поражений в девяти матчах. Кресло под главным тренером шатается. Тем не менее, Чеслав Михневич отрицал отсутствие давления и призывал наслаждаться каждой минутой в Лиге Европы. Хотя вряд ли сегодня она наслаждалась.

Почти весь матч хозяева висели на воротах гостей, с 28:9 по ударам, 70:30 по владению мячом, 18:2 по угловым. В первом тайме Дрис Мертенс, вернувшийся после серии травм, закрутил под перекладину (вратарь) и пробивал слёта после паса головой Лосано (неточно), кипер Мишта ногой вытащил удар самого Лосано. Во втором Мишта ошибся на выходе, но сразу же спас от Инсинье, затем вытащил пару крученых ударов Лоренцо.

Интересно, что решен был матч именно когда поляки вроде бы успокоились в обороне и пошли в атаку. Причем работали прежде всего вышедшие на замену - Эмрели, Кастрати, Политано, Осимхен. Эмрели прорвался, попал в стойку с 22-ух метров. Тут же Политано нашел Инсинье в штрафной, и тот пробил под перекладину. Кастрати чуть не замкнул головой. Тут же Инсинье развернул контратаку, отдал пас мимо Харатина, и Осимхен пробил Мишту.

Политано забил третий ударом с 20-ти метров, перед этим легко пройдя вышедшего на замену на 77-ой минуте Харатина.

"Наполи" одерживает первую победу, набирает четыре очка и включается в борьбу за выход из группы С. У "Легии" остаются шесть, и она также в игре. Именно эти две команды сейчас лидируют.