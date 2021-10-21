Лига Европы. Вест Хэм с Ярмоленко в старте разгромил Генк

Лига Европы

Группа H, третий тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Донатас Румшас (Латвия)

Третья подряд сухая победа для "Вест Хэма" в этом сезоне еврокубков. Необычный для английских команд стиль выбрал Дэвид Мойес: шотландский наставник не обесценивает Лигу Европы. Однако здесь роль играет и уровень соперника. Дело в том, что для "Генка" это поражение стало пятым в последних шести матчах. Кризис в бельгийской команде.

Правда, на старте встречи активнее были именно гости. На 14-й минуте за мгновение от опасного момента был Бонгонда, но Ареола вовремя вышел из ворот и нивелировал угрозу выхода один на один. Совсем скоро и хозяева ответили моментом: Соучек после подачи углового головой пробил в угол ворот, но Вандерворт вытащил этот выстрел чеха.

Все шло к нулям в первом тайме, однако гости слишком рано отправились в раздевалку. Во время углового игроки "Генка" неплотно играли с соперниками, и благодаря этому Доусон смог пробить точно в девятку. Не смог этот мяч достать ни защитник, который стоял на стоял на стойке, ни голкипер.

Морально после пропущенного гола поплыли "магистры". На старте второго тайма еще дважды пропустили гости. Счет 2 0 установил Диоп и тоже после стандарта: Исса головой перевел мяч от перекладины в ворота после навеса Крессвелла. Аарон был ассистентом и во время гола Доусона, поэтому второй раз в своей карьере в "Вест Хэме" левый защитник делает две результативные передачи за матч.

Не успел "Генк" развести мяч с центра поля, как "молотобойцы" забили третий раз. Ярмоленко благодаря прессингу отобрал круглый снаряд на правом фланге, затем мяч дошел до Боуэна, который пробежал метров 40 и забил свой первый гол в еврокубках. Украинец не праздновал гол английского вингера. Мог Джеррод и подарить этот мяч Андрею.

В общем Ярмоленко долго раскачивался, но в итоге с 20-й минуты первого тайма все-таки начал включаться в атаку. В этом поединке игроки "Вест гема" доверяли ему больше, чем против "Рапида" во втором туре ЛЕ. В основном, Андрей играл в короткий пас, почти не имея брака - только семь передач из 56 оказались неточными. И то, почти все неудачные попытки были навесами.

В параллельном матче "Рапид" обыграл "Динамо", поэтому во всех трех аутсайдеров группы H по три очка. "Молотобойцы" пока уверенно лидируют в квартете с девятью зачетными пунктами и идут с уверенным взглядом в плей-офф Лиги Европы.

"Вест Хэм" - "Генк" 3:0

Голы: Доусон 45+1, Диоп 57, Боуэн 59

"Вест Хэм": Ареола - Джонсон, Доусон, Диоп, Крессвелл (Фредерикс 67) - Соучек, Райс (Нобл 67), Лансини (Честерс 89) - Боуэн (Бенрахма 83), Влашич (Форнальс 83), Ярмоленко

"Генк": Вандервордт - Пресиадо, Куэста (Садик 46), Лукуми, Аертага - Торстведт (Тома 83), Грошовський, Хейнен - ​​Бонгонда (Ндаишмие 73), Онуачу (Угбоя 73), Дзунья (Оен 83)