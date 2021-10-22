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Ярмоленко тоже там был. Вест Хэм - Генк 3:0. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
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Вест Хэм - Генк ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.10.2021 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Ярмоленко тоже там был. Вест Хэм - Генк 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Андрей Ярмоленко наибольше игрового времени получает именно в Лиге Европы. Накануне "Вест Хэм" одолел бельгийский "Генк", а украинец принял активное участие в игре и поспособствовал одному забитому мячу.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 3-го тура Лиги Европы.

"Вест Хэм" - "Генк" 3:0

Голы: Доусон 45+1, Диоп 57, Боуэн 59

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В статье: Генк Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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