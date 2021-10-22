Ярмоленко тоже там был. Вест Хэм - Генк 3:0. Обзор матча, видео голов

Украинец Андрей Ярмоленко наибольше игрового времени получает именно в Лиге Европы. Накануне "Вест Хэм" одолел бельгийский "Генк", а украинец принял активное участие в игре и поспособствовал одному забитому мячу.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 3-го тура Лиги Европы.

"Вест Хэм" - "Генк" 3:0

Голы: Доусон 45+1, Диоп 57, Боуэн 59