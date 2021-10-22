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Какая грустная новость. Видео, как третья российская команда на неделе потерпела поражение в еврокубках

Лига Европы
(5 голосов)

Локомотив - Галатасарай 0:1, смотреть онлайн, видеообзор матча, гол, Лига Европы 21.10.2021

Какая грустная новость. Видео, как третья российская команда на неделе потерпела поражение в еврокубках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Забавно было на днях читать спич одного из представителей "какаяразница" и "спортвнепалитики", который распинался, заявляя, что российский чемпионат в энное количество раз сильнее украинского. Мол, там платят больше. Но когда это деньги играли в футбол? Правда в том, что Украина, к сожалению, сосед страны-агрессора в реальной жизни (лучше бы этого не было) и сосед – в Таблице коэффициентов. Разница между чемпионатами – 0,682. Но сезон еще не закончен. Вот здесь-то не видно разницы, о которой так любят говорить те, кого враг соблазнил длинным рублем.

На неделе все три представителя страны-агрессора потерпели синхронные поражения. От "Зенита" и "Спартака" не стал отставать "Локомотив" – 0:1 от "Галатасарая". Что ж, вот такая "печальная" новость.

Смотрите, как это было, в видео обзоре матча Лиги Европы.

“Локомотив Москва” Россия – “Галатасарай” Турция 0:1

Гол: Актюркоглу 82

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В статье: Галатасарай (Стамбул)
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Комментарии (2)
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Ulrih84 (M-G)
22.10.2021 в 09:01
Хто взагалі слідкує за цією недофутболією, є такі?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2021 в 08:31
Коцапестан, смокчи болтан!
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