Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Какая грустная новость. Видео, как третья российская команда на неделе потерпела поражение в еврокубках
Локомотив - Галатасарай 0:1, смотреть онлайн, видеообзор матча, гол, Лига Европы 21.10.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Забавно было на днях читать спич одного из представителей "какаяразница" и "спортвнепалитики", который распинался, заявляя, что российский чемпионат в энное количество раз сильнее украинского. Мол, там платят больше. Но когда это деньги играли в футбол? Правда в том, что Украина, к сожалению, сосед страны-агрессора в реальной жизни (лучше бы этого не было) и сосед – в Таблице коэффициентов. Разница между чемпионатами – 0,682. Но сезон еще не закончен. Вот здесь-то не видно разницы, о которой так любят говорить те, кого враг соблазнил длинным рублем.
На неделе все три представителя страны-агрессора потерпели синхронные поражения. От "Зенита" и "Спартака" не стал отставать "Локомотив" – 0:1 от "Галатасарая". Что ж, вот такая "печальная" новость.
Смотрите, как это было, в видео обзоре матча Лиги Европы.
“Локомотив Москва” Россия – “Галатасарай” Турция 0:1
Гол: Актюркоглу 82
Популярное сейчас
- ЛК. Моуриньо унижен, Тоттенхэм побежден, триумф голландцев
- Лига Европы. Вест Хэм с Ярмоленко в старте разгромил Генк
- Журналист назвал зарплату Скрипника в Заре
- Снова Динамо. Монзуль рассудит матч Лиги Европы
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО