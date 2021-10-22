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Пропускали без Пластуна. Видеообзор матча Лудогорец - Брага (0:1)

Лига Европы
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Лудогорец - Брага 0:1, смотреть онлайн, видео гола и матча Лиги Европы, 21.10.2021

Пропускали без Пластуна. Видеообзор матча Лудогорец - Брага (0:1)

UA-Футбол
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Украинец Игорь Пластун не вышел в основном составе своей команды. Он был брошен в бой после перерыва, когда "Лудогорец" уже проигрывал 0:1. Болгары пропустили на седьмой минуте от Рикардо Орта, и до конца так и не смогли отыграться. 0:1 – досадный результат для болгарского гранда.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

Разград, "Лудогорец Арена"

"Лудогорец" – "Брага" 0:1

Гол: Орта 7

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград) Брага
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