Пропускали без Пластуна. Видеообзор матча Лудогорец - Брага (0:1)

Украинец Игорь Пластун не вышел в основном составе своей команды. Он был брошен в бой после перерыва, когда "Лудогорец" уже проигрывал 0:1. Болгары пропустили на седьмой минуте от Рикардо Орта, и до конца так и не смогли отыграться. 0:1 – досадный результат для болгарского гранда.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы.

Разград, "Лудогорец Арена"

"Лудогорец" – "Брага" 0:1

Гол: Орта 7