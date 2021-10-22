Самый яркий матч дня. Спарта - Лион 3:4. Обзор матча, видео голов

Настоящую перестрелку в Лиге Европы устроили "Спарта" и "Лион". На двоих команды организовали семь голов, а сильнее оказался тот, кто представляет более статусный чемпионат.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

“Спарта” Прага, Чехия – “Олимпик Лион” Франция 3:4

Голы: Гараслин 4, Гараслин 19, Крейчи 90+6 – Токо Экамби 42, Ауар 53, Пакета 67, Токо Экамби 88