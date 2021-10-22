Бетис - Байер 1:1. Обзор матча и видео голов

Один из центральных матчей дня Лиги Европы состоялся в Севилье. "Бетис" и "Байер" не определили победителя, но подарили зрителям яркий и насыщенный футбол. Смотрите. Как это было, в видеообзоре матча.

Севилья, "Бенито Вильямарин"

"Бетис" – "Байер" 1:1

Гол: Иглесиас 75 (пен) – Андрих 82