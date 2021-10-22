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Бетис - Байер 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Бетис - Байер 1:1, смотреть онлайн, Лига Европы на UА-Футбол, 21.10.2021

Бетис - Байер 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из центральных матчей дня Лиги Европы состоялся в Севилье. "Бетис" и "Байер" не определили победителя, но подарили зрителям яркий и насыщенный футбол. Смотрите. Как это было, в видеообзоре матча.

Севилья, "Бенито Вильямарин"
"Бетис" – "Байер" 1:1
Гол: Иглесиас 75 (пен) – Андрих 82

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В статье: Байер (Леверкузен) Бетис (Севилья)
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