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Бетис - Байер 1:1. Обзор матча и видео голов
Бетис - Байер 1:1, смотреть онлайн, Лига Европы на UА-Футбол, 21.10.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из центральных матчей дня Лиги Европы состоялся в Севилье. "Бетис" и "Байер" не определили победителя, но подарили зрителям яркий и насыщенный футбол. Смотрите. Как это было, в видеообзоре матча.
Севилья, "Бенито Вильямарин"
"Бетис" – "Байер" 1:1
Гол: Иглесиас 75 (пен) – Андрих 82
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