Битва статусных. ПСВ - Монако 1:2. Видеообзор матча

Обе команды – амбициозные и жаждущие к большим победам. Обе стремятся как минимум выйти из группы Лиги Европы и делают для этого все возможное. В очном противостоянии лучше себя проявили монегаски – гостевая победа 2:1. Но будет еще второй матч.

Смотрите, как развивались события, в видео обзоре матча Лиги Европы.

“ПСВ Эйндховен” Нидерланды – “Монако” Франция 1:2

Голы: Гакпо 59 – Боаду 19, Диоп 89