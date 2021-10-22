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Битва статусных. ПСВ - Монако 1:2. Видеообзор матча

Лига Европы
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ПСВ - Монако, Лига Европы, 2:1, смотреть обзор матча, видео онлайн

Битва статусных. ПСВ - Монако 1:2. Видеообзор матча

Фото - ПСВ / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды – амбициозные и жаждущие к большим победам. Обе стремятся как минимум выйти из группы Лиги Европы и делают для этого все возможное. В очном противостоянии лучше себя проявили монегаски – гостевая победа 2:1. Но будет еще второй матч.

Смотрите, как развивались события, в видео обзоре матча Лиги Европы.

“ПСВ Эйндховен” Нидерланды – “Монако” Франция 1:2

Голы: Гакпо 59 – Боаду 19, Диоп 89

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Монако
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