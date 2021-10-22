Лига Европы
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Битва статусных. ПСВ - Монако 1:2. Видеообзор матча
ПСВ - Монако, Лига Европы, 2:1, смотреть обзор матча, видео онлайн
Фото - ПСВ / автор неизвестен
Обе команды – амбициозные и жаждущие к большим победам. Обе стремятся как минимум выйти из группы Лиги Европы и делают для этого все возможное. В очном противостоянии лучше себя проявили монегаски – гостевая победа 2:1. Но будет еще второй матч.
Смотрите, как развивались события, в видео обзоре матча Лиги Европы.
“ПСВ Эйндховен” Нидерланды – “Монако” Франция 1:2
Голы: Гакпо 59 – Боаду 19, Диоп 89
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