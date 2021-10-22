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Классический разгром. Наполи - Легия 3:0. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
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Наполи - Легия 3:0, видеообзор матча, смотреть онлайн Лигу Европы, 21.10.2021

Классический разгром. Наполи - Легия 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Легия неожиданно захватила лидерство в группе С Лиги Европы, одолев в первых двух турах Спартак и Лестер. Однако далеко не все еще решено. Наполи, забив полякам три сухих мяча, напомнил, кто есть кто, и что от кого можно требовать.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы

“Наполи” Италия – “Легия Варшава” Польша 3:0

Голы: Инсинье 76, Осимхен 80, Политано 90+6

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В статье: Легия (Варшава) Наполи (Неаполь)
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