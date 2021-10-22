Классический разгром. Наполи - Легия 3:0. Обзор матча, видео голов

Легия неожиданно захватила лидерство в группе С Лиги Европы, одолев в первых двух турах Спартак и Лестер. Однако далеко не все еще решено. Наполи, забив полякам три сухих мяча, напомнил, кто есть кто, и что от кого можно требовать.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги Европы

“Наполи” Италия – “Легия Варшава” Польша 3:0

Голы: Инсинье 76, Осимхен 80, Политано 90+6