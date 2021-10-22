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Фенербахче - Антверпен 2:2. Обзор матча, видео голов
Фенербахче - Антверпен 2:2, смотреть онлайн, видеообзор матча Лиги Европы, 21.10.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
А вот и еще один очень результативный матч Лиги Европы. "Фенербахче" рассчитывал на три очка в противостоянии с "Антверпеном", однако надо было корректировать планы. Уже на второй минуте бельгийцы вышли вперед. И так далее, и так далее... Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре поединке Лиги Европы.
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