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Фенербахче - Антверпен 2:2. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
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Фенербахче - Антверпен 2:2, смотреть онлайн, видеообзор матча Лиги Европы, 21.10.2021

Фенербахче - Антверпен 2:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

А вот и еще один очень результативный матч Лиги Европы. "Фенербахче" рассчитывал на три очка в противостоянии с "Антверпеном", однако надо было корректировать планы. Уже на второй минуте бельгийцы вышли вперед. И так далее, и так далее... Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре поединке Лиги Европы.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Антверпен
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