Фенербахче - Антверпен 2:2. Обзор матча, видео голов

А вот и еще один очень результативный матч Лиги Европы. "Фенербахче" рассчитывал на три очка в противостоянии с "Антверпеном", однако надо было корректировать планы. Уже на второй минуте бельгийцы вышли вперед. И так далее, и так далее... Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре поединке Лиги Европы.