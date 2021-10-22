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Айнтрахт - Олимпиакос 3:1. Смотреть онлайн, видеообзор матча Лиги Европы
Айнтрахт - Олимпиакос 3:1, смотреть онлайн, видеообзор матча, Лига Европы 21.10.2021
Айнтрахт и Олимпиакос уверенно чувствуют себя в непростой группе Лиги Европы (другие два соперника – Антверпен и Фенербахче). Однако надо выяснить, кто все же достоин звания лидера. В первом матче Айнтрахт на своем поле одолел греков 3:1. Смотрите, как это было, в видео обзоре матча.
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