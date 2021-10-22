Айнтрахт - Олимпиакос 3:1. Смотреть онлайн, видеообзор матча Лиги Европы

Айнтрахт и Олимпиакос уверенно чувствуют себя в непростой группе Лиги Европы (другие два соперника – Антверпен и Фенербахче). Однако надо выяснить, кто все же достоин звания лидера. В первом матче Айнтрахт на своем поле одолел греков 3:1. Смотрите, как это было, в видео обзоре матча.