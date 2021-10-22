Дака, забивший 4 гола Спартаку, – лучший игрок недели в Лиге Европы

УЕФА на своём сайте назвала имя футболиста, признанного лучшим игроком 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Им стал нападающий Пэтсон Дака, который отгрузил 4 мяча за "Лестер" в матче со "Спартаком".

Английский клуб выиграл у москвичей со счетом 4:3.

Среди претендентов на награду также были нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье, защитник "Вест Хэма" Исса Диоп и форвард "Лиона" Карл Токо-Экамби.

До этого матча Дака забил только единожды и в Премьер-лиге. В этом сезоне за "Лестер" у 23-летнего форварда 7 матчей во всех турнирах.