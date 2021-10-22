  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Дака, забивший 4 гола Спартаку, – лучший игрок недели в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дака, забивший 4 гола Спартаку, – лучший игрок недели в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Справился сам

Дака, забивший 4 гола Спартаку, – лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА на своём сайте назвала имя футболиста, признанного лучшим игроком 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Им стал нападающий Пэтсон Дака, который отгрузил 4 мяча за "Лестер" в матче со "Спартаком".

Английский клуб выиграл у москвичей со счетом 4:3.

Среди претендентов на награду также были нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье, защитник "Вест Хэма" Исса Диоп и форвард "Лиона" Карл Токо-Экамби.

До этого матча Дака забил только единожды и в Премьер-лиге. В этом сезоне за "Лестер" у 23-летнего форварда 7 матчей во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Спартак (Москва) Лестер Сити Патсон Дака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...