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Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА. Первая осталась в Донецке
Теперь трофей снова в клубе
shakhtar.com
В расположение "
Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, выигравшей еврокубковый трофей, по достоинству оценили кубок.
Напомним, историческую победу в турнире "Шахтер" одержал в Стамбуле, обыграв в финале немецкий "Вердер" 2:1.
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