Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА. Первая осталась в Донецке

В расположение " Шахтера " была доставлена изготовленная в Италии точная копия Кубка УЕФА, завоеванного "горняками" в 2009 году. Первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на "Донбасс Арене".

Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, выигравшей еврокубковый трофей, по достоинству оценили кубок.

Напомним, историческую победу в турнире "Шахтер" одержал в Стамбуле, обыграв в финале немецкий "Вердер" 2:1.