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Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА. Первая осталась в Донецке

Лига Европы
(1 голосов)

Теперь трофей снова в клубе

Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА. Первая осталась в Донецке

shakhtar.com

Новина українською

В расположение "Шахтера" была доставлена изготовленная в Италии точная копия Кубка УЕФА, завоеванного "горняками" в 2009 году. Первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на "Донбасс Арене".

Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, выигравшей еврокубковый трофей, по достоинству оценили кубок.

Напомним, историческую победу в турнире "Шахтер" одержал в Стамбуле, обыграв в финале немецкий "Вердер" 2:1.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (19)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
29.10.2021 в 22:51
Перша копія Кубка УЄФА залишилась у музеї клубу на "Донбас Арені". так це що ж виходить... даунецкий НЕДОгранд шахтар залишив КУБОК УЄФА сєпаратистам і мокшанам-бурятам на "розтєрзаніє"... даунецкое кодло
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+1
0
Андрей (Odessa)
29.10.2021 в 22:44
Наверное, узнали, что с оригинала Моторола хлебал вытащенный с разграбленного АТБ вискарь...
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+2
0
avatar
zloyded (Киев)
29.10.2021 в 22:31
Так драпали, что и КУЕФА забыли? Вот-же блин клуб...
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+3
0
DesnaUA (Чернигов)
29.10.2021 в 22:23
Пятка мог бы метнуться забрать на бамбас арену.У него там кореша на блокпосту остались
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.10.2021 в 22:12
Даунецький Смоктар...
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+2
-2
Skotparker
29.10.2021 в 22:09
Русские дегенеровцы наверное на метал его попили
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+4
-1
avatar
K-Spirit (Киев)
29.10.2021 в 22:08
Клон Кубка, клон команды. Что осталось от Шахтера. Овечка Долли.
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+2
-3
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djeff2015 (Запорожье)
29.10.2021 в 22:04
Как можно было его там оставить???????
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 22:06
Как можно было оставить? Очень просто. Президент клуба считал город своей собственностью и не думал, что его лично выпрут коленом под зад.
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+5
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
29.10.2021 в 21:51
Хорошая новость. Теперь и киевляне смогут посмотреть на легендарный Кубок! А у кукуевцев пусть подгорает от зависти
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+2
-5
DesnaUA (Чернигов)
29.10.2021 в 22:21
Упоротый
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+1
-1
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zloyded (Киев)
29.10.2021 в 22:33
У киевлян в музее все свои трофеи, а у этих одни копии
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+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
29.10.2021 в 21:47
Нужно заказать 26 копий и каждому ржавому на голову одеть !
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+6
-3
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
29.10.2021 в 22:51
лол)))
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0
0
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ProstoFAN (Донецк)
29.10.2021 в 21:46
Это хорошо, что теперь он у нас снова есть. У меня есть фото с оригиналом...
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+5
-3
Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 21:39
Кстати, как там его домишко поживает? Кто в нем живет, кто в горной речке купаетца?
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+3
-3
Лекарь (село Дарница)
29.10.2021 в 21:38
Спасибо Ринату Ахметову за прое*анный город! Спасибо Ринату за прое*анный Донбасс! Спасибо за про*банный Кубок УЕФА!
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+4
-2
dex ter (Харків)
29.10.2021 в 21:33
можно было и шлактёр в даунецке оставить
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+2
-4
Acsakal (Kharkov)
29.10.2021 в 22:17
І все було би Динамо... ... ... Бачу "справжнього вболівальника з Харкова".
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+2
0


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