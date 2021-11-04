Байер - Бетис. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 4.11.2021

Уже сегодня в матче 4-го тура Лиги Европы встретятся леверкузенский "Байер" и севильский "Бетис". Поединок обещает быть очень интересным, ведь между собой сойдутся лидеры группы. Чего ждать от матча сегодня вечером – сейчас разберемся.

Лига Европы, 4-й тур

4.11.2021, 22:00, "Бай-Арена", Леверкузен

Судья: Энтони Тэйлор

Трансляция: MEGOGO

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Байер

Немецкий клуб, как и "Бетис", на данный момент имеет в активе семь очков, и только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей находится на первом месте. К счастью "Байера", борьба в сегодняшнем матче будет идти только за первое место в группе. Шансов понизиться до третьей позиции нет, ведь "Селтик", который занимает эту строчку, имеет только три очка в своем активе.

В прошлом туре Лиги Европы немцы уже играли с "Бетисом", и тогда команды поделили очки поровну. В выездном матче команда смогла на последних минутах вырвать у испанцев ничью (1:1). Ранее, в первом и втором турах, подопечные Сеоане выиграли "Ференцварош" (2:1) и "Селтик" (4:0). Стоит отметить, что клуб в этом сезоне уделяет достаточно большое внимание Лиге Европы, поэтому о недооценке соперников речь идти не может.

Единственной проблемой, которая может создать сложности для коуча "Байера", является очень большой лазарет. Сейчас восстанавливаются после травм Карлес Арангис, Митчелл Баккер, Юлиан Баумгартлингер, Керим Беллараби, Тимоти Фосу-Менса и ключевой форвард - Патрик Шик. Неплохой список, правда? Тренеру придется хорошо подумать, как заменить такое количество игроков.

Бетис

В последних трех матчах Ла Лиги "Бетис" шел с переменным успехом. Сначала были победы над "Райо Вальекано" (3:2) и "Валенсией" (4:1). Однако после этого полоса успеха завершилась, и команда была разгромлена "Атлетико" (0:3). Получится ли у Мануэля Пеллегрини восстановить клуб после поражения – мы увидим уже скоро.

В Лиге Европы команда выступает на достаточно высоком уровне. Перед ничьей с "Байером", о которой уже написано, севильцы без проблем переиграли "Ференцварош" (3:1) и в сложном поединке справилась с "Селтиком" (4:3). Безусловно, матч сегодня вечером будет очень важным для подопечных Пеллегрини в борьбе за первое место. Зная характер клуба, можно быть увереным, что вторым номером команда играть не будет.

Как и "Байер", "Бетис" имеет проблемы с травмированными игроками. Однако здесь их намного меньше. Точно не сыграют Эктор Бельерин, Виктор Камарасса и Юссуф Кабали. Несмотря на это, с заменами данных футболистов проблем быть не должно. Глубина состава испанцев позволяет команде быть очень вариативной во всех линиях.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от сайта UA-Football

Сегодня между собой сойдутся фактически равные команды, которые ранее ярко проявили себя в Лиге Европы. Однако, учитывая количество травмированных у "Байера", можно прогнозировать тяжелый поединок для немцев. Прогноз: ничья, обе забьют.