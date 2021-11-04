Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако – ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы
Битва прямых конкурентов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Монако
"Монако" продолжает штормить в Лиге 1, хотя к осени качество игры команды местами напоминало прошлогодние образцы. Но о стабильности не может быть и речи. В октябре команда Нико Ковача чередовала победы с поражениями – 3:0 с "Бордо" и 3:1 с "Монпелье" в противовес двум неудачным выездам к "Лиону" (0:2) и "Бресту" (0:2).
В Лиге Европы игра не намного лучше, зато удалось выжать нужный результат: скромная победа над "Штурмом" (1:0), ничья с "Реал Сосьедадом" (1:1) и героическая победа над "ПСВ" (1:2) на выезде благодаря позднему голу Софиана Диопа. Таким образом удалось захватить первую строчку, а теперь надо её не упустить. Для начала не дав нидерландцам взять реванш
ПСВ
На внутренней арене у "ПСВ" всё в порядке – вторая строчка и всего два очка отставание от "Аякса". Другое дело, что амстердамцам в личной встрече пролетели с треском (0:5). Но команда Тен Хаага сейчас где-то далеко в космосе, и бьёт всех даже в ЛЧ, так что индикатором успехов Эйндховена быть не может.
"ПСВ" тоже поделил очки с грозным "Реал Сосьедадом" (2:2), весело разгромил "Штурм" (1:4), но то поражение от "Монако" здорово ударило по их шансам, учитывая, что для Лиги Европы это полноценная группа смерти. От басков осечек ждать не стоит, нужно решать свои проблемы самим.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|2
|Реал Сосьедад
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|3
|ПСВ
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|4
|Штурм
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
Статистика и факты
- В последних 6 матчах ПСВ в ЛЕ было забито минимум три гола
- Гакпо забил 2 из 7 голов ПСВ в ЛЕ (29%)
- Марио Гётце - лучший ассистент ЛЕ (3 результативных паса)
- "Монако" идёт в лидерах турнира по среднему количеству отборов за игру (21.3)
- "Монако" лидируют по количеству перехватов за игру в ЛЕ (15.7)
- У ПСВ 4-й результат по количеству ударов в створ за матч (6.7)
Ориентировочные составы
Монако: Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Марипан, Агилар – Диоп, Фофана, Тчуамени, Мартинш – Боаду, Фолланд
ПСВ: Дроммел – Макс, Обиспо, Рамальо, Мвене – Гётце, ван Гинкель, Сангаре – Захави, Винисиус, Вертессен
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
"Монако" всеми силами будет сдерживать соперника, и такой сценарий им откровенно на руку. В нынешнем состоянии "монегаски" представляют угрозу только в контратакующем режиме. Правда, "ПСВ" не так уж легко сдержать. Прогноз: ничья 1:1.
Популярное сейчас
- Леоненко о матче Динамо - Барселона: Забарный попал так, что мяч чуть ко мне на лысину не улетел
- 1:1. Шахтёр сравнивает против Реала. Первый гол украинских клубов в этой ЛЧ – Видео
- 1:0. Трубин и Марлон привезли гол в матче с Реалом - ВИДЕО
- Динамо проиграло испанцам шестой подряд еврокубковый матч, в пятый раз подряд – всухую
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод