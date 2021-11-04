Лига Европы, группа B. 4-й тур

Монако, Луи II

Монако – ПСВ 19:45

Трансляция – Megogo

Монако

"Монако" продолжает штормить в Лиге 1, хотя к осени качество игры команды местами напоминало прошлогодние образцы. Но о стабильности не может быть и речи. В октябре команда Нико Ковача чередовала победы с поражениями – 3:0 с "Бордо" и 3:1 с "Монпелье" в противовес двум неудачным выездам к "Лиону" (0:2) и "Бресту" (0:2).

В Лиге Европы игра не намного лучше, зато удалось выжать нужный результат: скромная победа над "Штурмом" (1:0), ничья с "Реал Сосьедадом" (1:1) и героическая победа над "ПСВ" (1:2) на выезде благодаря позднему голу Софиана Диопа. Таким образом удалось захватить первую строчку, а теперь надо её не упустить. Для начала не дав нидерландцам взять реванш

ПСВ

На внутренней арене у "ПСВ" всё в порядке – вторая строчка и всего два очка отставание от "Аякса". Другое дело, что амстердамцам в личной встрече пролетели с треском (0:5). Но команда Тен Хаага сейчас где-то далеко в космосе, и бьёт всех даже в ЛЧ, так что индикатором успехов Эйндховена быть не может.

"ПСВ" тоже поделил очки с грозным "Реал Сосьедадом" (2:2), весело разгромил "Штурм" (1:4), но то поражение от "Монако" здорово ударило по их шансам, учитывая, что для Лиги Европы это полноценная группа смерти. От басков осечек ждать не стоит, нужно решать свои проблемы самим.

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Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Монако 3 2 1 0 4-2 7 2 Реал Сосьедад 3 1 2 0 4-3 5 3 ПСВ 3 1 1 1 7-5 4 4 Штурм 3 0 0 3 1-6 0

Статистика и факты

В последних 6 матчах ПСВ в ЛЕ было забито минимум три гола

Гакпо забил 2 из 7 голов ПСВ в ЛЕ (29%)

Марио Гётце - лучший ассистент ЛЕ (3 результативных паса)

"Монако" идёт в лидерах турнира по среднему количеству отборов за игру (21.3)

"Монако" лидируют по количеству перехватов за игру в ЛЕ (15.7)

У ПСВ 4-й результат по количеству ударов в створ за матч (6.7)

Ориентировочные составы

Монако: Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Марипан, Агилар – Диоп, Фофана, Тчуамени, Мартинш – Боаду, Фолланд

ПСВ: Дроммел – Макс, Обиспо, Рамальо, Мвене – Гётце, ван Гинкель, Сангаре – Захави, Винисиус, Вертессен

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Монако" всеми силами будет сдерживать соперника, и такой сценарий им откровенно на руку. В нынешнем состоянии "монегаски" представляют угрозу только в контратакующем режиме. Правда, "ПСВ" не так уж легко сдержать. Прогноз: ничья 1:1.