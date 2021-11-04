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Лига Европы. Четвертая ничья Марселя, гол Пластуна, Селтик обыграл Ференцварош

Лига Европы
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Лестер сыграл вничью со Спартаком, Динамо Загреб и Брага взяли по три очка

Лига Европы. Четвертая ничья Марселя, гол Пластуна, Селтик обыграл Ференцварош

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, четвертый тур

Группа C

“Лестер” – “Спартак” Москва 1:1

Голы: Амарти 58 – Мозес 51

На 75-й минуте Варди не реализовал пенальти (вратарь)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Наполи" 4 2 1 1 11-6 +5 7
2 "Легия" 4 2 0 2 3-7 -4 6
3 "Лестер Сити" 4 1 2 1 7-7 0 5
4 "Спартак" 4 1 1 2 7-8 -1 4

Группа D

“Антверпен” Бельгия – “Фенербахче” Турция 0:3

Голы: Мерт Хакан 9, Мейер 16, Бериша 29

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Айнтрахт" Франкфурт 4 3 1 0 7-3 +4 10
2 "Олимпиакос" 4 2 0 2 7-6 +1 6
3 "Фенербахче" 4 1 2 1 6-6 0 5
4 "Ройял Антверпен" 4 0 1 3 3-8 -5 1

Группа E

“Марсель” Франция – “Лацио” Италия 2:2

Голы: Милик 33 (пен.), Пайет 82 – Андерсон 45+7, Иммобиле 49

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Галатасарай" 4 2 2 0 3-1 +2 8
2 "Лацио" 4 1 2 1 4-3 +1 5
3 "Марсель" 4 0 4 0 3-3 0 4
4 "Локомотив" 4 0 2 2 2-5 -3 2

Группа F

“Црвена Звезда” Сербия – “Мидтьюлланд” Дания 0:1

Гол: Эвандер 56

Удаления: Дегенек 12 (“Црвена Звезда”), Гобелич 90+4 (“Црвена Звезда” )

“Спортинг Брага” Португалия – “Лудогорец” Разград, Болгария 4:2

Голы: Аль Мусрати 25, Медейрос 37, Галено 40, Гонсалес 73 – Сотириу 33, Пластун 79

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Брага" 4 3 0 1 9-5 +4 9
2 "Црвена Звезда" 4 2 1 1 4-3 +1 7
3 "Мидтьюлланн" 4 1 2 1 4-5 -1 5
4 "Лудогорец" 4 0 1 3 3-7 -4 1

Группа G

“Байер” Леверкузен, Германия – “Бетис” Испания 4:0

Голы: Диаби 42, Диаби 52, Виртц 86, Амири 90

Удаления: Демирбай 90+3 – Фекир 90+3

“Ференцварош” Венгрия – “Селтик” Шотландия 2:3

Голы: Юранович 11, Узуни 86 – Фурухаши 3, Жота 23, Абада 60

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Байер" Леверкузен 4 3 1 0 11-2 +9 10
2 "Бетис" 4 2 1 1 8-9 -1 7
3 "Селтик" 4 2 0 2 8-10 -2 6
4 "Ференцварош" 4 0 0 4 4-10 -6 0

Группа H

“Динамо” Загреб, Хорватия – “Рапид” Вена, Австрия 3:1

Голы: Петкович 12, Андрич 34, Сутало 83 – Кнаусмюллнер 8

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Вест Хэм Юнайтед" 4 3 1 0 9-2 +7 10
2 "Динамо" Загреб 4 2 0 2 7-5 +2 6
3 "Генк" 4 1 1 2 3-8 -5 4
4 "Рапид" Вена 4 1 0 3 3-7 -4 3
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В статье: Марсель (Франция) Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Динамо (Загреб) Рапид (Вена) Спартак (Москва) Байер (Леверкузен) Селтик (Глазго) Лацио (Рим) Бетис (Севилья) Црвена Звезда (Белград) Лудогорец (Разград) Ференцварош (Будапешт) Мидтьюлланн (Хернинг) Брага Антверпен Лестер Сити
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