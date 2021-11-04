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Лига Европы. Четвертая ничья Марселя, гол Пластуна, Селтик обыграл Ференцварош
Лестер сыграл вничью со Спартаком, Динамо Загреб и Брага взяли по три очка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, четвертый тур
Группа C
“Лестер” – “Спартак” Москва 1:1
Голы: Амарти 58 – Мозес 51
На 75-й минуте Варди не реализовал пенальти (вратарь)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|4
|2
|1
|1
|11-6
|+5
|7
|2
|"Легия"
|4
|2
|0
|2
|3-7
|-4
|6
|3
|"Лестер Сити"
|4
|1
|2
|1
|7-7
|0
|5
|4
|"Спартак"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|-1
|4
Группа D
“Антверпен” Бельгия – “Фенербахче” Турция 0:3
Голы: Мерт Хакан 9, Мейер 16, Бериша 29
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Айнтрахт" Франкфурт
|4
|3
|1
|0
|7-3
|+4
|10
|2
|"Олимпиакос"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|+1
|6
|3
|"Фенербахче"
|4
|1
|2
|1
|6-6
|0
|5
|4
|"Ройял Антверпен"
|4
|0
|1
|3
|3-8
|-5
|1
Группа E
“Марсель” Франция – “Лацио” Италия 2:2
Голы: Милик 33 (пен.), Пайет 82 – Андерсон 45+7, Иммобиле 49
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Галатасарай"
|4
|2
|2
|0
|3-1
|+2
|8
|2
|"Лацио"
|4
|1
|2
|1
|4-3
|+1
|5
|3
|"Марсель"
|4
|0
|4
|0
|3-3
|0
|4
|4
|"Локомотив"
|4
|0
|2
|2
|2-5
|-3
|2
Группа F
“Црвена Звезда” Сербия – “Мидтьюлланд” Дания 0:1
Гол: Эвандер 56
Удаления: Дегенек 12 (“Црвена Звезда”), Гобелич 90+4 (“Црвена Звезда” )
“Спортинг Брага” Португалия – “Лудогорец” Разград, Болгария 4:2
Голы: Аль Мусрати 25, Медейрос 37, Галено 40, Гонсалес 73 – Сотириу 33, Пластун 79
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Брага"
|4
|3
|0
|1
|9-5
|+4
|9
|2
|"Црвена Звезда"
|4
|2
|1
|1
|4-3
|+1
|7
|3
|"Мидтьюлланн"
|4
|1
|2
|1
|4-5
|-1
|5
|4
|"Лудогорец"
|4
|0
|1
|3
|3-7
|-4
|1
Группа G
“Байер” Леверкузен, Германия – “Бетис” Испания 4:0
Голы: Диаби 42, Диаби 52, Виртц 86, Амири 90
Удаления: Демирбай 90+3 – Фекир 90+3
“Ференцварош” Венгрия – “Селтик” Шотландия 2:3
Голы: Юранович 11, Узуни 86 – Фурухаши 3, Жота 23, Абада 60
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Байер" Леверкузен
|4
|3
|1
|0
|11-2
|+9
|10
|2
|"Бетис"
|4
|2
|1
|1
|8-9
|-1
|7
|3
|"Селтик"
|4
|2
|0
|2
|8-10
|-2
|6
|4
|"Ференцварош"
|4
|0
|0
|4
|4-10
|-6
|0
Группа H
“Динамо” Загреб, Хорватия – “Рапид” Вена, Австрия 3:1
Голы: Петкович 12, Андрич 34, Сутало 83 – Кнаусмюллнер 8
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|+7
|10
|2
|"Динамо" Загреб
|4
|2
|0
|2
|7-5
|+2
|6
|3
|"Генк"
|4
|1
|1
|2
|3-8
|-5
|4
|4
|"Рапид" Вена
|4
|1
|0
|3
|3-7
|-4
|3
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