ЛЕ. Лион забронировал первое место, Монако удержал нули с ПСВ

Лига Европы. Групповой этап, 4-й тур

Квартет А

"Лион" – "Спарта" 3:0

Голы: Слимани 61, 63, Экамби 90+2

"Лион" досрочно обеспечил себе первое место в группе А, в родных стенах обыграв "Спарту". Четвёртую победу кряду в турнире "ткачам" принёс дубль Ислама Слимани. Алжирский форвард активизировался аккурат после исхода часа игрового времени, оперативно забив два мяча за три минуты. В компенсированное время чехов добил Токо Экамби.

"Брондбю" - "Рейнджерс" 1:1

Голы: Балогун 45 (автогол) – Хаджи 77

В параллельной встрече "Рейнджерс" упустил возможность запрыгнуть на вторую строчку, поделив очки с "Брондбю". Датчане повели в конце первого тайма благодаря автоголу Леона Балогуна. Ошибку партнёра во второй половине исправил Янис Хаджи, но на большее шотландцев на хватило. Теперь "Рейджерс" предстоит поспорить за вторую путёвку со "Спартой" в личной встрече, "Брондбю" теоретически ещё может вклиниться в их спор.

# Команда И В Н П З-П Очки 1 Лион 4 4 0 0 12-3 12 2 Спарта 4 1 1 1 4-7 4 3 Рейнджерс 4 1 1 2 3-4 4 4 Брондбю 4 0 2 2 1-6 2

Квартет B

"Монако" – "ПСВ" 0:0

Нико Ковач выполнил свою задачу. "Монако" на своём поле закрылся у своих ворот и сдержал атакующий натиск "ПСВ". Нули на "Луи II" позволили "монегаскам" сохранить нидерландцев на дистанции трёх очков от себя, а также первую строчку в группе. Французы к Лиге Европы относятся со всей серьёзностью.

"Реал Сосьедад" – "Штурм" 1:1

Голы: Серлот 53 – Янчер 38

Едва ли не главная сенсация произошла в Сан-Себастьяне. "Реал Сосьедад" неожиданно поделил очки со "Штурмом", таким образом лишившись возможности возглавить квартет. Австрийцы набирают первый пункт в Лиге Европы, а коллективу Иманоля Альгуасиля теперь придётся доказывать свои амбиции в личной встрече с "ПСВ".

# Команда И В Н П З-П Очки 1 Монако 4 2 2 0 4-2 8 2 Реал Сосьедад 4 1 3 0 5-4 6 3 ПСВ 4 1 2 1 7-5 5 4 Штурм 4 0 1 3 2-7 1

Квартет С

"Легия" – "Наполи" 1:4

Голы: Эмрели 10 – Зелински 51 (пен), Мертенс 75 (пен), Лосано 78, Унас 90

"Наполи" провалил первый тайм в Варшаве, уйдя на перерыв отставая в счёте. Однако вторая половина встречи не оставила вопросов о превосходстве "партенопейцев". Зелински и Мертенс по разу забили с пенальти, а Лосано и вышедший вместо него Унас довели дело до разгрома. "Наполи" идёт на первой строчке и в Лиге Европы, и в Серии А.

Квартет D

"Олимпиакос" – "Айнтрахт" 1:2

Голы: Эль-Араби 12 – Камада 17, Хауге 90+1

"Айнтрахт" удручающе выступает на внутренней арене, но вот в Европе всё пока складывается хорошо. Поздний гол взятого у "Милана" Йенса Петтера Хауге позволил "орлам" покинуть Грецию с 3 очками в активе, которые гарантировали немецкой команде выход в стадию плей-офф.

Квартет E

"Галатасарай" – "Локомотив" 1:1

Голы: Фегули 43 – Камано 72

"Галатасарай" неожиданно поделил очки с "Локомотивом". На гол Фегули в первом тайме москвичи ответили точным выстрелом Камано. Однако расклад в группе не изменился – "Сарай" лидирует с 8 очками в активе, "Локо" на дне с двумя пунктами и сомнительными шансами на проход в следующий раунд.