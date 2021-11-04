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ЛЕ. Лион забронировал первое место, Монако удержал нули с ПСВ
Два клуба обеспечили себе место в плей-офф
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига Европы. Групповой этап, 4-й тур
Квартет А
"Лион" – "Спарта" 3:0
Голы: Слимани 61, 63, Экамби 90+2
"Лион" досрочно обеспечил себе первое место в группе А, в родных стенах обыграв "Спарту". Четвёртую победу кряду в турнире "ткачам" принёс дубль Ислама Слимани. Алжирский форвард активизировался аккурат после исхода часа игрового времени, оперативно забив два мяча за три минуты. В компенсированное время чехов добил Токо Экамби.
"Брондбю" - "Рейнджерс" 1:1
Голы: Балогун 45 (автогол) – Хаджи 77
В параллельной встрече "Рейнджерс" упустил возможность запрыгнуть на вторую строчку, поделив очки с "Брондбю". Датчане повели в конце первого тайма благодаря автоголу Леона Балогуна. Ошибку партнёра во второй половине исправил Янис Хаджи, но на большее шотландцев на хватило. Теперь "Рейджерс" предстоит поспорить за вторую путёвку со "Спартой" в личной встрече, "Брондбю" теоретически ещё может вклиниться в их спор.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Лион
|4
|4
|0
|0
|12-3
|12
|2
|Спарта
|4
|1
|1
|1
|4-7
|4
|3
|Рейнджерс
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|4
|Брондбю
|4
|0
|2
|2
|1-6
|2
Квартет B
"Монако" – "ПСВ" 0:0
Нико Ковач выполнил свою задачу. "Монако" на своём поле закрылся у своих ворот и сдержал атакующий натиск "ПСВ". Нули на "Луи II" позволили "монегаскам" сохранить нидерландцев на дистанции трёх очков от себя, а также первую строчку в группе. Французы к Лиге Европы относятся со всей серьёзностью.
"Реал Сосьедад" – "Штурм" 1:1
Голы: Серлот 53 – Янчер 38
Едва ли не главная сенсация произошла в Сан-Себастьяне. "Реал Сосьедад" неожиданно поделил очки со "Штурмом", таким образом лишившись возможности возглавить квартет. Австрийцы набирают первый пункт в Лиге Европы, а коллективу Иманоля Альгуасиля теперь придётся доказывать свои амбиции в личной встрече с "ПСВ".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Монако
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|2
|Реал Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|5-4
|6
|3
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|4
|Штурм
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1
Квартет С
"Легия" – "Наполи" 1:4
Голы: Эмрели 10 – Зелински 51 (пен), Мертенс 75 (пен), Лосано 78, Унас 90
"Наполи" провалил первый тайм в Варшаве, уйдя на перерыв отставая в счёте. Однако вторая половина встречи не оставила вопросов о превосходстве "партенопейцев". Зелински и Мертенс по разу забили с пенальти, а Лосано и вышедший вместо него Унас довели дело до разгрома. "Наполи" идёт на первой строчке и в Лиге Европы, и в Серии А.
Квартет D
"Олимпиакос" – "Айнтрахт" 1:2
Голы: Эль-Араби 12 – Камада 17, Хауге 90+1
"Айнтрахт" удручающе выступает на внутренней арене, но вот в Европе всё пока складывается хорошо. Поздний гол взятого у "Милана" Йенса Петтера Хауге позволил "орлам" покинуть Грецию с 3 очками в активе, которые гарантировали немецкой команде выход в стадию плей-офф.
Квартет E
"Галатасарай" – "Локомотив" 1:1
Голы: Фегули 43 – Камано 72
"Галатасарай" неожиданно поделил очки с "Локомотивом". На гол Фегули в первом тайме москвичи ответили точным выстрелом Камано. Однако расклад в группе не изменился – "Сарай" лидирует с 8 очками в активе, "Локо" на дне с двумя пунктами и сомнительными шансами на проход в следующий раунд.
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