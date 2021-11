Вест Хэм в матче против Генка впервые потерял очки в Лиге Европы

Лига Европы

Группа H, четвертый тур

"Генк-Арена" (Генк)

Главный арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)

Впервые делать какую-либо негативную вещь – это всегда неприятно. Правда, учитывая турнирную ситуацию, ничья в сегодняшнем матче для "Вест Хэма" вообще не является чем-то угрожающим. Интересно, что впервые в этом сезоне еврокубков Ярмоленко не вышел на поле из-за травмы , и впервые "молотобойцы" не победили. Конечно, это ничего больше, чем стечение обстоятельств, однако факт остается фактом. Также фактом является и то, что “Вест Хэм” упустил возможность заранее квалифицироваться в плей-офф ЛЕ, однако это лишь вопрос будущего времени. Но очень бы хотелось Мойесу это все-таки сделать в 1000-м матче в тренерской карьере - праздник испортил "Генк".

До этой встречи "молотобойцы" еще ни разу не пропустили в текущем сезоне еврокубков. Да и ударов в створ их ворот было мало: всего два на три команды. Однако сегодня старт от хозяев был потрясающим, ведь “Генк” сразу начал давить на подопечных Мойеса и уже на пятой минуте открыл счет во встрече. Ито вертикальной передачей разрезал оборону гостей, Пейнтсил ворвался из-за спины Диопа и перевел мяч в левый угол. Ареоля добрался до круглого снаряда, но тот все-таки попрыгал в ворота.

