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Вест Хэм в матче против Генка впервые потерял очки в Лиге Европы
"Молотобойцы" проснулись только во втором тайме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа H, четвертый тур
"Генк-Арена" (Генк)
Главный арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)
Впервые делать какую-либо негативную вещь – это всегда неприятно. Правда, учитывая турнирную ситуацию, ничья в сегодняшнем матче для "Вест Хэма" вообще не является чем-то угрожающим. Интересно, что впервые в этом сезоне еврокубков
До этой встречи "молотобойцы" еще ни разу не пропустили в текущем сезоне еврокубков. Да и ударов в створ их ворот было мало: всего два на три команды. Однако сегодня старт от хозяев был потрясающим, ведь “Генк” сразу начал давить на подопечных Мойеса и уже на пятой минуте открыл счет во встрече. Ито вертикальной передачей разрезал оборону гостей, Пейнтсил ворвался из-за спины Диопа и перевел мяч в левый угол. Ареоля добрался до круглого снаряда, но тот все-таки попрыгал в ворота.
Genk take the lead against West Ham! ⚽️ Joseph Paintsil— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 4, 2021
Who's scoring next? ????#UEL pic.twitter.com/C9oXN0ZYxm
Уже на 13-й минуте безумные английские выездные фанаты могли праздновать паритет на табло. Цоуфал мощно расстреливал в упор из правой части штрафной, но Вандервордт вытащил! Еще раз по-настоящему выручил голкипер хозяев под занавес первого тайма, когда ногами сбавил скорость удара Бенрахмы в упор. Потом мяч из ленты ворот еще и вынес Грошовский.
???? One word to describe Patrik Hrošovský's goal-line clearance? ????#UEL pic.twitter.com/DLVnf4pkDQ— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 4, 2021
"Молотобойцам" очень тяжело было впереди, а в защите случались постоянные провалы. Если бы не Ареоля, счет был бы больше. Крессвелл себя корил после первого пропущенного гола, но в итоге так и не исправился – на его фланге продолжил часто гулять Пейнтсил.
Мойес нашел в перерыве подход к своим подопечным, и они начали наконец играть в свой футбол. Меньше давали пространства сопернику, больше атаковали и делали большее количество передач. Именно благодаря позиционной атаке "молотобойцы" и создали первый гол, который завершил Бенрахма ударом с точки пенальти в касание после прострела Цоуфала. Алжирец пробил под ногу голкиперу – тот спасти не смог.
Не хотел "Вест Хэм" уезжать из Бельгии с ничьей, и доказывал это действиями. Еще больше атак проводили хозяева, и наконец Бенрахма оформил дубль. И сделал это в очень красивом стиле. Алжирец прошел трех оппонентов и пробил между ног голкиперу. Уже шестой гол в сезоне для вингера. Еще одно подтверждение, почему Ярмоленко не попадает в старт.
Baller ????????????♂️ pic.twitter.com/lMWhovpz7S— West Ham United (@WestHam) November 4, 2021
Под занавес матча "молотобойцы" забили и третий, однако… это был Соучек, срезавший мяч в свои ворота. Досадная неожиданность, которая принесла "Генку" важное одно очко и свела на нет всю волевую силу "Вест Хэма".
Но и так лондонцам будет очень тяжело потерять первое место в группе H, так что в следующем матче ЛЕ они должны оформить свой первый, исторический выход в плей-офф еврокубков. А вот "Генку" для этого нужно прилично постараться. Первые шаги для выхода из кризиса уже есть – теперь только вперед.
"Генк" - "Вест Хэм" 2:2 (1:0)
Голы: Пейнтсил 5, Соучек 87 (авт.) – Берахма 59, 82
"Генк": Вандервордт – Муньйос (Пресиадо 87), Садик, Лукуми, Артеага – Хейнен, Торстведт (Угбо 87) – Пейнтсил (Оен 90+5), Грошовский, Дзунья – Онуачу
"Вест Хэм": Ареола – Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессвелл – Нобл (Соучек 58), Райс, Лансини (Крал 85) – Бенрахма, Антонио (Боуэн 58), Масуаку (Форнальс 58)
Предупреждения: Торстведт 55, Пейнтсил 69, Муньос 69, Артеага 71 – Райс 15, Доусон 67
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