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Четыре гола и драка в добавленное время. Байер без проблем разгромил Бетис

Лига Европы
(1 голосов)

Команда Сеоане не испытала проблем

Четыре гола и драка в добавленное время. Байер без проблем разгромил Бетис

фото - Getty Images

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига Европы, 4-й тур

Байер - Бетис 4:0

Голы: Диаби 42, 52, Вирц 86, Амири 90

Байер: Градецки, Та, Тапсоба, Фримпонг, Хинкепи, Паулиньо, Андрих, Демирбай, Диаби, Виртц, Адли.

Бетис: Силва, Бартра, Руис, Бельерин, Миранда, Карвалью, Родригес, Руибаль, Иглесиас, Фекир, Хоакин.

Предупреждения: Адли 10, Андрих 44

Удаления: Демирбай 90+3 - Фекир 90+3

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В статье: Лига Европы Байер (Леверкузен) Бетис (Севилья)
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Цап-царап (Харків)
05.11.2021 в 00:03
Удаление расистское...
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