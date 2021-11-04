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Четыре гола и драка в добавленное время. Байер без проблем разгромил Бетис
Команда Сеоане не испытала проблем
фото - Getty Images
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига Европы, 4-й тур
Байер - Бетис 4:0
Голы: Диаби 42, 52, Вирц 86, Амири 90
Байер: Градецки, Та, Тапсоба, Фримпонг, Хинкепи, Паулиньо, Андрих, Демирбай, Диаби, Виртц, Адли.
Бетис: Силва, Бартра, Руис, Бельерин, Миранда, Карвалью, Родригес, Руибаль, Иглесиас, Фекир, Хоакин.
Предупреждения: Адли 10, Андрих 44
Удаления: Демирбай 90+3 - Фекир 90+3
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05.11.2021 в 00:03
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