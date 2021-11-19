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Шахтер в Киеве проведет для болельщиков фотосессию с Кубком УЕФА
Приглашаются все желающие
shakhtar.com
В воскресенье, 21 ноября, "
В рамках мероприятия состоится также автограф-сессия (с 14:00 до 15:00), в которой примут участие голкипер "Шахтера" Андрей Пятов и директор по футболу клуба Дарио Срна.
Напомним, что недавно
"Шахтер" является последним обладателем Кубка УЕФА. В 2009 году в решающем матче в Стамбуле "оранжево-черные" в дополнительное время победили немецкий "Вердер" со счетом 2:1. Это единственный европейский клубный трофей, выигранный за время независимости Украины.
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