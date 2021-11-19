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Шахтер в Киеве проведет для болельщиков фотосессию с Кубком УЕФА

Лига Европы
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Приглашаются все желающие

Шахтер в Киеве проведет для болельщиков фотосессию с Кубком УЕФА

shakhtar.com

Новина українською

В воскресенье, 21 ноября, "Шахтер" проведет для всех желающих фотосессию с Кубком УЕФА. Мероприятие состоится в Киеве в ТРЦ Ocean Plaza по адресу ул. Антоновича, 176 (2-й этаж).

В рамках мероприятия состоится также автограф-сессия (с 14:00 до 15:00), в которой примут участие голкипер "Шахтера" Андрей Пятов и директор по футболу клуба Дарио Срна.

Напомним, что недавно Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА. Первая копия осталась в музее клуба на "Донбасс Арене".

"Шахтер" является последним обладателем Кубка УЕФА. В 2009 году в решающем матче в Стамбуле "оранжево-черные" в дополнительное время победили немецкий "Вердер" со счетом 2:1. Это единственный европейский клубный трофей, выигранный за время независимости Украины.

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В статье: Андрей Пятов Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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