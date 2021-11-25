ЛЕ. Гол и заработанный пенальти Ярмоленко помог Вест Хэму победить Рапид

Лига Европы

Группа H, пятый тур

"Альянц Арена" (Вена)

Главный арбитр: Сергей Иванов (Россия)

"Матч имени Ярмоленко" - как же давно не упоминалась эта фраза в контексте игры Андрея не в сборной. На его счету сегодня участие в двух голах молотобойцев, да еще дважды он выводил партнеров на ударные позиции. Точно так называемый "лев матча".

Ярмоленко не имел какой-либо определенной позиции на поле. Он примерно поровну провел матч и в центре нападения, и на фланге. Начал он именно с правой бровки, но очень часто спускался в глубину, чтобы помочь разгонять атаки, большинство из которых шли транзитом через украинца. Также опасным у гостей был Боуэн, и именно он на шестой минуте мог открыть счет, однако после сильного прострела Масуаку с левого фланга в подкате пробил мимо правой стойки. Своим моментом ответил и “Рапид”: передачу Моорманна от лицевой линии в недодачу замыкал Фунтас, но пробил чуть выше перекладины.

Австрийцы довольно неплохо прессинговали, но их не хватило на весь тайм. А вот гости шли в отбор еще мощнее, часто не давая “зелено-белым” даже выйти из своей половины поля.

На 40-й минуте произошло долгожданное для украинских болельщиков событие. Влашич навесил с левого фланга, а Ярмоленко головой мягко перекинул голкипера . Наконец, цель Андрея сбылась – он забил головой, и даже не до 40 лет. Первый мяч украинца в этом сезоне за клуб, а вообще последний раз он отмечался за "молотобойцев" еще 23 января в матче Кубка Англии против "Донкастера".

Thursday night wins ???? pic.twitter.com/yxoi09IHmb — West Ham United (@WestHam) November 25, 2021

На этом результативные действия Андрей не завершились, ведь в компенсированное время до первого тайма он заработал пенальти. Нобл отдал на Ярмоленко передачу в штрафную, тот технически прокинул себе на ход, и его сразу же срезал Гофманн. С точки взялся выполнить удар Нобл. На этот раз капитан не промахнулся: пробил точно в правый верхний угол.

После перерыва Андрей почти не контактировал с мячом и даже несколько раз его потерял. Однако он все равно смог создать два очень хороших момента для партнеров. Сначала украинец вывел Соучека один на один с голкипером, но чех попал в Гартлера. А, опять же, в компенсированное время, Ярмоленко элегантно, пяточкой, дал возможность Форнальсу тоже выйти на свидание с вратарем, но испанец упустил момент неудачным пасом.

Стоит отметить дебют 17-летнего Перкинса, впервые вышедшего в футболке "Вест Хэма". Через две минуты после своего появления на поле у молодого нападающего была возможность еще и довести счет до разгромного, но его удар головой после подачи с правого фланга на угловой перевел Гартлер. Кстати, австрийский голкипер очень неплохо сыграл сегодня, и только благодаря нему хозяева не уступили с большей разницой голов.

После перерыва, так же, как и в первом тайме, "Рапид" создал себе один момент, но он не был слишком опасным: в касание из пределов штрафной пробил тот же Фунтас, но снова не попал в створ. Чрезвычайно редко хозяева заходили в штрафную "молотобойцев". Хоть и венская команда перебила соперника (13:12), однако поразительное большинство ударов было именно с дальней дистанции.

"Вест Хэм" впервые в своей истории победил в группе Лиги Европы и вышел сразу в 1/8 финала турнира. Впереди "молотобойцев" ждет завершающая игра с загребским "Динамо", который еще не гарантировал себе плей-офф. А “Рапиду” нужно в финальном поединке против “Генка” только побеждать, чтобы надеяться на Лигу конференций. Лига Европы уже им не светит в нынешнем сезоне.

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Вест Хэм" (Лондон, Англия) 0:2

Голы: Андрей Ярмоленко 40, Марк Нобл 45+2 (пен.)

"Рапид": Гартлер – Стойкович, Гофманн, Эммануэль, Моорманн – Петрович, Любичич (Граховац 90+1) – Арасе (Балло 75), Кнасмюллер (Грюль 59), Фунтас (Штрунц 90+1) – Китагава (Кара 59)

"Вест Хэм": Ареоля – Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс 77) – Нобл, Соучек (Крал 65), Лансини (Форнальс 65) – Боуэн (Бенрахма 65), Ярмоленко, Влашич (Перкинс 77)