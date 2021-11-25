ЛЕ. Рейнджерс и Олимпиакос прошли в плей-офф, очередная победа Лиона

Лига Европы, групповой этап. 5-й тур

Группа А

В группе А всё ясно – "Лион" выходит с первой строчки, компанию им в плей-офф составит "Рейнджерс". "Ткачи" добыли пятую победу кряду, взяв три очка в "Брондбю". На авансцену в Дании вышли 18-летние выпускники "Лиона" Райан Шерки и Мало Гюсто. У Шерки дубль, а его коллега по флангу ассистировал ему на второй мяч. Ещё один мяч записал на свой счёт Слимани – у ветерана три гола в трёх матчах турнира.

В параллельной встрече в Глазго проходила битва за вторую путёвку. "Рейнджерс" уверенно обыграл "Спарту" и за счёт потери очков "Брондбю" автоматически прошёл в стыки. Такой результат стал возможным благодаря дублю центрфорварда Альфредо Морелоса.



"Брондбю" – "Лион" 1:3

Голы: Уре (50) – Шерки (57, 66), Слимани (76)

"Рейнджерс" – "Спарта" 2:0

Голы: Морелос (15, 48)

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лион" 5 5 0 0 15-4 +11 15 2 "Рейнджерс" 5 2 1 2 5-4 +1 7 3 "Спарта" Прага 5 1 1 3 4-9 -5 4 4 "Брондбю" 5 0 2 3 2-9 -7 2

Группа В

"ПСВ" сделал серьёзную заявку на выход в следующий этап, обыграв в родных стенах "Штурм". Матч на "Филипс Стэдиум" прошёл при полной доминации хозяев и закончился закономерной победой в два мяча. С первым голом пришлось помучаться до конца тайма – Карлуш Винисиус с пятого своего удара наконец поразил ворота Зибенхандля, хоть и с пенальти. После перерыва Брума оперативно удвоил перевес, а в концовке вингер мог оформлять и дубль, но его удар пришёлся на каркас ворот.

Теперь "ПСВ" на два очка опережает "Реал Сосьедад" перед выездом в Сан-Себастьян в последнем туре. Нидерландцам будет достаточно ничьей, чтобы сохранить за собой вторую строчку и выбить испанцев из турнира.

"ПСВ" – "Штурм" 2:0

Голы: Винисиус (45, пен), Брума (55)

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Монако" 5 3 2 0 6-3 +3 11 2 "ПСВ" 5 2 2 1 9-5 +4 8 3 "Реал Сосьедад" 5 1 3 1 6-6 0 6 4 "Штурм" 5 0 1 4 2-9 -7 1

Группа С

"Лестер" взял реванш у "Легии" за минимальное поражение в Варшаве, обыграв поляков на "Кинг Пауэр Стэдиум". Сильный первый тайм обеспечил команде Брендана Роджерса комфортный перевес, хотя "Легии" вновь удалось создать "лисам" немало проблем. Пастон Дака забил пятый гол в пяти матчах Лиги Европы, а затем в игру вступил Джеймс Мэддисон – сначала забил свой второй мяч в сезоне, а затем ассистировал Ндиди.

"Лестер" вернул себе первую строчку в таблице, но никому ещё ничего не гарантировано. Любой в группе может как финишировать первым, так и последним. Последний тур обещает быть жарким.

"Лестер" – "Легия" 3:1

Голы: Дака (11), Мэддисон (21), Ндиди (33) – Младенович (26)

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лестер" 5 2 2 1 10-8 +2 8 2 "Спартак" 5 2 1 2 9-9 0 7 3 "Наполи" 5 2 1 2 12-8 +4 7 4 "Легия" 5 2 0 3 4-10 -6 6

Группа D

В квартете D сегодня царило напряжение до последних минут. И исход обоих встреч был решён в самой концовке. "Олимпиакос" гарантировал себе вторую строчку благодаря голу бразильца Тикиньо на предпоследней минуте основного времени матча с "Фенербахче". Форвард появился на поле на последние 10 и сумел в краткие сроки принести своей команде результат.

Во Франкфурте развязка получилась ещё более яркой. Мбвана Али Саматта неожиданно вывел "Антверпен" вперёд на 88-й, и бельгийцы были как никогда близки к первой победе в групповом этапе. Но у Оливера Гласнера тоже оказался свой джокер: Гонсалу Пасиенсия появился на поле уже в компенсированное время, но успел сравнять счёт ударом головой за секунды до финального свистка.

В последнем туре "Айнтрахт" поедет в гости к "Фенербахче", а "Олимпиакос" ждёт выезд в "Антверпен". Пока "орлы" имеют 2-очковый отрыв и держатся на первой строчке, гарантирующей проход в 1/8 финала.

"Айнтрахт" – "Антверпен" 2:2

Голы: Камада (12), Пасиенсия (90+4) – Наингголан (33), Али Саматта (88)

"Олимпиакос" – "Фенербахче" 1:0

Гол: Тикиньо (89)