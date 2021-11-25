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ЛЕ. Рейнджерс и Олимпиакос прошли в плей-офф, очередная победа Лиона
Завершился пятый тур Лиги Европы
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига Европы, групповой этап. 5-й тур
Группа А
В группе А всё ясно – "Лион" выходит с первой строчки, компанию им в плей-офф составит "Рейнджерс". "Ткачи" добыли пятую победу кряду, взяв три очка в "Брондбю". На авансцену в Дании вышли 18-летние выпускники "Лиона" Райан Шерки и Мало Гюсто. У Шерки дубль, а его коллега по флангу ассистировал ему на второй мяч. Ещё один мяч записал на свой счёт Слимани – у ветерана три гола в трёх матчах турнира.
В параллельной встрече в Глазго проходила битва за вторую путёвку. "Рейнджерс" уверенно обыграл "Спарту" и за счёт потери очков "Брондбю" автоматически прошёл в стыки. Такой результат стал возможным благодаря дублю центрфорварда Альфредо Морелоса.
"Брондбю" – "Лион" 1:3
Голы: Уре (50) – Шерки (57, 66), Слимани (76)
"Рейнджерс" – "Спарта" 2:0
Голы: Морелос (15, 48)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лион"
|5
|5
|0
|0
|15-4
|+11
|15
|2
|"Рейнджерс"
|5
|2
|1
|2
|5-4
|+1
|7
|3
|"Спарта" Прага
|5
|1
|1
|3
|4-9
|-5
|4
|4
|"Брондбю"
|5
|0
|2
|3
|2-9
|-7
|2
Группа В
"ПСВ" сделал серьёзную заявку на выход в следующий этап, обыграв в родных стенах "Штурм". Матч на "Филипс Стэдиум" прошёл при полной доминации хозяев и закончился закономерной победой в два мяча. С первым голом пришлось помучаться до конца тайма – Карлуш Винисиус с пятого своего удара наконец поразил ворота Зибенхандля, хоть и с пенальти. После перерыва Брума оперативно удвоил перевес, а в концовке вингер мог оформлять и дубль, но его удар пришёлся на каркас ворот.
Теперь "ПСВ" на два очка опережает "Реал Сосьедад" перед выездом в Сан-Себастьян в последнем туре. Нидерландцам будет достаточно ничьей, чтобы сохранить за собой вторую строчку и выбить испанцев из турнира.
"ПСВ" – "Штурм" 2:0
Голы: Винисиус (45, пен), Брума (55)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Монако"
|5
|3
|2
|0
|6-3
|+3
|11
|2
|"ПСВ"
|5
|2
|2
|1
|9-5
|+4
|8
|3
|"Реал Сосьедад"
|5
|1
|3
|1
|6-6
|0
|6
|4
|"Штурм"
|5
|0
|1
|4
|2-9
|-7
|1
Группа С
"Лестер" взял реванш у "Легии" за минимальное поражение в Варшаве, обыграв поляков на "Кинг Пауэр Стэдиум". Сильный первый тайм обеспечил команде Брендана Роджерса комфортный перевес, хотя "Легии" вновь удалось создать "лисам" немало проблем. Пастон Дака забил пятый гол в пяти матчах Лиги Европы, а затем в игру вступил Джеймс Мэддисон – сначала забил свой второй мяч в сезоне, а затем ассистировал Ндиди.
"Лестер" вернул себе первую строчку в таблице, но никому ещё ничего не гарантировано. Любой в группе может как финишировать первым, так и последним. Последний тур обещает быть жарким.
"Лестер" – "Легия" 3:1
Голы: Дака (11), Мэддисон (21), Ндиди (33) – Младенович (26)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лестер"
|5
|2
|2
|1
|10-8
|+2
|8
|2
|"Спартак"
|5
|2
|1
|2
|9-9
|0
|7
|3
|"Наполи"
|5
|2
|1
|2
|12-8
|+4
|7
|4
|"Легия"
|5
|2
|0
|3
|4-10
|-6
|6
Группа D
В квартете D сегодня царило напряжение до последних минут. И исход обоих встреч был решён в самой концовке. "Олимпиакос" гарантировал себе вторую строчку благодаря голу бразильца Тикиньо на предпоследней минуте основного времени матча с "Фенербахче". Форвард появился на поле на последние 10 и сумел в краткие сроки принести своей команде результат.
Во Франкфурте развязка получилась ещё более яркой. Мбвана Али Саматта неожиданно вывел "Антверпен" вперёд на 88-й, и бельгийцы были как никогда близки к первой победе в групповом этапе. Но у Оливера Гласнера тоже оказался свой джокер: Гонсалу Пасиенсия появился на поле уже в компенсированное время, но успел сравнять счёт ударом головой за секунды до финального свистка.
В последнем туре "Айнтрахт" поедет в гости к "Фенербахче", а "Олимпиакос" ждёт выезд в "Антверпен". Пока "орлы" имеют 2-очковый отрыв и держатся на первой строчке, гарантирующей проход в 1/8 финала.
"Айнтрахт" – "Антверпен" 2:2
Голы: Камада (12), Пасиенсия (90+4) – Наингголан (33), Али Саматта (88)
"Олимпиакос" – "Фенербахче" 1:0
Гол: Тикиньо (89)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Айнтрахт"
|5
|3
|2
|0
|9-5
|+4
|11
|2
|"Олимпиакос"
|5
|3
|0
|2
|8-6
|+2
|9
|3
|"Фенербахче"
|5
|1
|2
|2
|6-7
|-1
|5
|4
|"Антверпен"
|5
|0
|2
|3
|5-10
|-5
|2
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