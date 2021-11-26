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Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

WhoScored оценил выступление украинского футболиста

Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы "Рапид" на своем поле минимально уступил "Вест Хэму" (0:2).

Авторитетный статистический портал WhoScored традиционно оценил игру участников поединка.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут встречи. За это время украинец 2 раза ударил по воротам (1 – в створ), 63 коснулся мяча, отдал 34 точные передачи (87%) – 2 ключевые, совершил 1 обводку (50%), выиграл 1 верховое единоборство (100%), сделал 1 отбор (50%) и 7 раз потерял мяч.

В итоге Ярмоленко получил оценку в 7.8 балла, что является одной из лучших среди игроков обеих команд. Лишь левй защитник лондонцев Артюр Масуаку получил балл выше - 8.1.

В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 1 гол за "Вест Хэм".

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Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча Лиги Европы - изображение 1
Скриншот: WhoScored
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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (2)
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Консул (Новоград-Волинський)
26.11.2021 в 10:02
Молодець
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Ramses_ua (Запоріжжя)
26.11.2021 в 09:40
Проффесор! Так тримати
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