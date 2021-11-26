Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча Лиги Европы

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы "Рапид" на своем поле минимально уступил "Вест Хэму" (0:2).

Авторитетный статистический портал WhoScored традиционно оценил игру участников поединка.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут встречи. За это время украинец 2 раза ударил по воротам (1 – в створ), 63 коснулся мяча, отдал 34 точные передачи (87%) – 2 ключевые, совершил 1 обводку (50%), выиграл 1 верховое единоборство (100%), сделал 1 отбор (50%) и 7 раз потерял мяч.

В итоге Ярмоленко получил оценку в 7.8 балла, что является одной из лучших среди игроков обеих команд. Лишь левй защитник лондонцев Артюр Масуаку получил балл выше - 8.1.

В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 1 гол за "Вест Хэм".

Скриншот: WhoScored