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Ярмоленко стал одним из лучших игроков матча Лиги Европы
WhoScored оценил выступление украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы "Рапид" на своем поле минимально уступил "Вест Хэму" (0:2).
Авторитетный статистический портал WhoScored традиционно оценил игру участников поединка.
Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут встречи. За это время украинец 2 раза ударил по воротам (1 – в створ), 63 коснулся мяча, отдал 34 точные передачи (87%) – 2 ключевые, совершил 1 обводку (50%), выиграл 1 верховое единоборство (100%), сделал 1 отбор (50%) и 7 раз потерял мяч.
В итоге Ярмоленко получил оценку в 7.8 балла, что является одной из лучших среди игроков обеих команд. Лишь левй защитник лондонцев Артюр Масуаку получил балл выше - 8.1.
В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 1 гол за "Вест Хэм".
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