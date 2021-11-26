Ярмоленко в деле. Известны четыре клуба, вышедшие сразу во второй раунд плей-офф Лиги Европы

Как известно, в сезоне 2021/22 Лига Европы сменила формат. Теперь по итогам группового этапа команды, занявшие первые места в своих квартетах, попадают сразу в 1/8 финала.

Команды, которые займут вторые места, будут играть в 1/16 финала с командами, занявшими третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов.

Но это еще не все. Команды, финишировавшие третьими в группах ЛЕ, продолжат выступления в плей-офф Лиги Конференций.

В настоящее время в Лиге Европы сыграно пять туров, то есть остался еще один. И уже сейчас известно четыре участника 1/8 финала Лиги Европы.

В группе А недостижимым для конкурентов стал "Лион", пока демонстрирующий 100-процентный результат.

В группе В первое место уже никому не отдаст "Монако", хотя в соперниках у него и были мощные ПСВ и "Реал Соседад".

В группе G первое место забронировал леверкузенский "Байер". В этом квартете вообще любопытная ситуация. За тур до финиша группового этапа известно окончательное распределение мест. "Бетис" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, а "Селтик", заняв третье место, переместится в Лигу Конференций.

Наконец-то в группе Н благодаря стараниям Андрея Ярмоленко в игре с "Рапидом" досрочно первым стал "Вест Хэм".

Как видим, реформа пошла на пользу турниру, ведь перед последним туром нерешенными остаются абсолютное большинство вопросов.

Команды, вышедшие в 1/8 финала Лиги Европы

"Лион"

"Монако"

"Байер"

"Вест Гэм"

Команды, вышедшие в 1/16 финала Лиги Европы

"Рейнджерс"

"Бетис"

"Боруссия" Дортмунд (третье место в группе Лиги Чемпионов)

"Шериф" (ЛЧ)

"Зенит" (ЛЧ)

Добавим, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17-го и 24-го февраля. Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 10 и 17 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что уже известны 11 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов.