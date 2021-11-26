"Терял мяч, был ленив". В Англии не оценили вклад Ярмоленко в победу Вест Хэма

В поединке группового этапа Лиги Европы "Вест Хэм" переиграл "Рапид" (2:0) и досрочно оформил выход в плей-офф турнира с первого места в квартете.

В составе "молотобойцев" принял участие вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. 32-летний украинец отыграл полный матч, забил победный гол, а также заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.

Но английское издание Football.London осталось недовольным выступлением Ярмоленко, поставив ему очень плохую оценку в команде (5) и давшее просто-таки издевательский к ней комментарий:

"Забил свой первый гол в сезоне, но в Вене украинцу было очень плохо. Слишком часто терял мяч и слишком ленив. Гораздо лучше во втором тайме, когда переместился на фланг".