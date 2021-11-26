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"Терял мяч, был ленив". В Англии не оценили вклад Ярмоленко в победу Вест Хэма

Лига Европы
(1 голосов)

Украинец забил гол и заработал пенальти

"Терял мяч, был ленив". В Англии не оценили вклад Ярмоленко в победу Вест Хэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В поединке группового этапа Лиги Европы "Вест Хэм" переиграл "Рапид" (2:0) и досрочно оформил выход в плей-офф турнира с первого места в квартете.

В составе "молотобойцев" принял участие вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. 32-летний украинец отыграл полный матч, забил победный гол, а также заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.

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Но английское издание Football.London осталось недовольным выступлением Ярмоленко, поставив ему очень плохую оценку в команде (5) и давшее просто-таки издевательский к ней комментарий:

"Забил свой первый гол в сезоне, но в Вене украинцу было очень плохо. Слишком часто терял мяч и слишком ленив. Гораздо лучше во втором тайме, когда переместился на фланг".

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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football.London

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Комментарии (4)
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аалекс ( Крым)
26.11.2021 в 12:01
Ничего они в футболе не понимают.
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+2
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.11.2021 в 11:55
Якось не в'яжеться з оцінкою статистичних порталів.
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+2
0
storm_ua (Николаев)
26.11.2021 в 11:09
Все по делу сказали, только не ленив а тупо бревно..нет ни физических ни технических кондиций для игры на серьезном уровне.
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+3
-8
FC Energy (Новая Каховка)
26.11.2021 в 12:01
ладно физика, но что такое "технические кондиции"?
Ответить
+3
0


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