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Защитник Барселоны: Теперь цель нашей команды – выиграть Лигу Европы
Каталонцы на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо поделился своими эмоциями после поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:3). Цитирует Араухо пресс-служба УЕФА со ссылкой на Movistar.
"Результат – ужасный, у соперников была возможность сделать его еще хуже. Начали мы хорошо, но мюнхенцы создали пару моментов и забили. Первый гол подорвал нашу уверенность в своих силах. Мы не смогли выйти из группы не из-за этой игры, а из-за того, что позволили в других матчах".
"На данный момент мы не входим в число лучших команд Европы. Если бы входили, то вышли бы из группы. Теперь наша цель – выиграть Лигу Европы. Нужно вступить в бой и постараться выиграть трофей".
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