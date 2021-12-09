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ЛЕ. Динамо Загреб обыграло Вест Хэм, Галатасарай и Црвена Звезда вышли в 1/8
Ярмоленко провел 86 минут в основе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, шестой тур
Группа E
“Лацио” – “Галатасарай” 0:0
“Марсель” – “Локомотив” 1:0
Гол: Милик 35
Удаление: Ронжье 80 (“Марсель”)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Галатасарай"
|6
|3
|3
|0
|7-3
|+4
|12
|2
|"Лацио"
|6
|2
|3
|1
|7-3
|+4
|9
|3
|"Марсель"
|6
|1
|4
|1
|6-7
|-1
|7
|4
|"Локомотив" Москва
|6
|0
|2
|4
|2-9
|-7
|2
Группа F
“Лудогорец” – “Мидтьюлланд” 0:0
“Брага” – “Црвена Звезда” 1:1
Голы: Галено 52 (пен.) – Катай 70 (пен.)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Црвена Звезда"
|6
|3
|2
|1
|6-4
|+2
|11
|2
|"Брага"
|6
|3
|1
|2
|12-9
|+3
|10
|3
|"Мидтьюлланн"
|6
|2
|3
|1
|7-7
|0
|9
|4
|"Лудогорец"
|6
|0
|2
|4
|3-8
|-5
|2
Группа G
“Селтик” – “Бетис” 3:2
Голы: Велш 3, Хендерсон 72, Тернбулл 78 (пен.) – Бэйн 69 (авт), Иглесиас 74
“Ференцварош” – “Байер” Леверкузен 1:0
Гол: Лаидуни 82
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Байер" Леверкузен
|6
|4
|1
|1
|14-5
|+9
|13
|2
|"Бетис"
|6
|3
|1
|2
|12-12
|0
|10
|3
|"Селтик"
|6
|3
|0
|3
|13-15
|-2
|9
|4
|"Ференцварош"
|6
|1
|0
|5
|5-12
|-7
|3
Группа H
“Генк” – “Рапид” Вена 0:1
Гол: Любичич 29
“Вест Хэм” – “Динамо” Загреб 0:1
Гол: Оршич 3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Вест Хэм Юнайтед"
|6
|4
|1
|1
|11-3
|+8
|13
|2
|"Динамо" Загреб
|6
|3
|1
|2
|9-6
|+3
|10
|3
|"Рапид" Вена
|6
|2
|0
|4
|4-9
|-5
|6
|4
|"Генк"
|6
|1
|2
|3
|4-10
|-6
|5
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