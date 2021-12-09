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ЛЕ. Динамо Загреб обыграло Вест Хэм, Галатасарай и Црвена Звезда вышли в 1/8  

Лига Европы
(1 голосов)

Ярмоленко провел 86 минут в основе 

ЛЕ. Динамо Загреб обыграло Вест Хэм, Галатасарай и Црвена Звезда вышли в 1/8  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, шестой тур

Группа E

“Лацио” – “Галатасарай” 0:0

“Марсель” – “Локомотив” 1:0

Гол: Милик 35

Удаление: Ронжье 80 (“Марсель”)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Галатасарай" 6 3 3 0 7-3 +4 12
2 "Лацио" 6 2 3 1 7-3 +4 9
3 "Марсель" 6 1 4 1 6-7 -1 7
4 "Локомотив" Москва 6 0 2 4 2-9 -7 2

Группа F

“Лудогорец” – “Мидтьюлланд” 0:0

“Брага” – “Црвена Звезда” 1:1

Голы: Галено 52 (пен.) – Катай 70 (пен.)

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Црвена Звезда" 6 3 2 1 6-4 +2 11
2 "Брага" 6 3 1 2 12-9 +3 10
3 "Мидтьюлланн" 6 2 3 1 7-7 0 9
4 "Лудогорец" 6 0 2 4 3-8 -5 2

Группа G

“Селтик” – “Бетис” 3:2

Голы: Велш 3, Хендерсон 72, Тернбулл 78 (пен.) – Бэйн 69 (авт), Иглесиас 74

“Ференцварош” – “Байер” Леверкузен 1:0

Гол: Лаидуни 82

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Байер" Леверкузен 6 4 1 1 14-5 +9 13
2 "Бетис" 6 3 1 2 12-12 0 10
3 "Селтик" 6 3 0 3 13-15 -2 9
4 "Ференцварош" 6 1 0 5 5-12 -7 3

Группа H

“Генк” – “Рапид” Вена 0:1

Гол: Любичич 29

“Вест Хэм” – “Динамо” Загреб 0:1

Гол: Оршич 3

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Вест Хэм Юнайтед" 6 4 1 1 11-3 +8 13
2 "Динамо" Загреб 6 3 1 2 9-6 +3 10
3 "Рапид" Вена 6 2 0 4 4-9 -5 6
4 "Генк" 6 1 2 3 4-10 -6 5
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В статье: Андрей Ярмоленко Локомотив (Москва) Марсель (Франция) Лига Европы Динамо (Загреб) Рапид (Вена) Байер (Леверкузен) Селтик (Глазго) Галатасарай (Стамбул) Лацио (Рим) Бетис (Севилья) Црвена Звезда (Белград) Лудогорец (Разград) Генк Ференцварош (Будапешт) Мидтьюлланн (Хернинг) Брага Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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