ЛЕ. Оярсабаль вывел Сосьедад в стыки, Спартак выиграл группу

Лига Европы, шестой тур

Группа A

"Лион" досрочно гарантировал себе выход с первого места благодаря 5 победам в стартовых 5 турах. Однако максимального результата по итогам группового этапа команде Петера Боса достичь не удалось. В финальном туре резервный состав "ткачей" поделил очки с "Рейнджерс", который в свою очередь сыграет в стыках. Гости повели аккурат перед перерывом благодаря мячу Скотта Райта, но уже на старте второй половины его партнёр Калвин Басси срезал мяч в свои ворота, восстановив паритет.

"Спарта" в родных стенах справилась с "Брондбю". Ганцко забил со штрафного в конце первого тайма, после чего вундеркинд Адам Гложек удвоил преимущество сразу после перерыва. Удаление Томаша Визнера заставило Прагу поволноваться, но вскоре датчане уравняли составы – Слиман пошёл в грубый подкат и похоронил шансы "Брондбю".

"Лион" – Рейнджерс" 1:1

Голы: Басси 48 (автогол) – Райт 41

"Спарта" Прага – "Брондбю" 2:0

Голы: Ганцко 43, Гложек 49

Удаление: Визнер 57 – Слиман 75

Группа B

"Реал Сосьедад" забрал путёвку в стыки в финальном туре, оставив "ПСВ" за бортом турнира. В решающий момент на помощь баскам пришёл их лидер Микель Оярсабаль. На счету лучшего бомбардира "Сосьедада" в сезоне сегодня дубль. Сначала Микель реализовал пенальти, а после исхода часа игрового времени Оярсабаль удвоил перевес после паса Субименди. А Серлот добил нидерландцев в компенсированное время. 3:0. В нужный момент включились и взяли своё, хотя симпатичный "ПСВ" жаль.

Выезд в Австрию закончился для "Монако" ничьей со "Штурмом". Пропустив гол с пенальти от Янчера в дебюте, уже к середине тайма Кевину Фолланду удалось восстановить равенство на табло. "Штурм" нанёс 24 удара по воротам "монегасков" за матч, но вот первое поражение коллективу Нико Ковача им нанести не удалось. Княжеский клуб спокойно выигрывает в группе смерти.

"Реал Сосьедад" – "ПСВ Эйндховен" 3:0

Голы: Оярсабаль 43 (пен), 62, Серлот (90+3)

Удаление: Сангаре 74 ("ПСВ")

"Штурм" – "Монако" 1:1

Голы: Янчер 6 (пен) – Фолланд 30

Группа C

"Спартак" в невероятно драматичном матче в Варшаве минимально обыграл "Легию" и оставил за своей спиной всех остальных в квартете. Единственный мяч в матче в дебюте встречи забил форвард гостей Зелимхан Бакаев. Настоящая драма развернулась в компенсированное время второго тайма. Макс Кофрие привёз пенальти в ворота москвичей на 90+5 минуте. Забей Томаш Пекхарт пенальти, российский клуб отправился бы в Лигу Конференций. Но Александр Селихов отразил удар с 11-метрового и напрямую вывел "Спартак" в плей-офф ЛЕ.

"Легия" Варшава – "Спартак" Москва 0:1

Голы: Бакаев 17

На 90+7 минуте Пекхарт не реализовал пенальти (вратарь)

Группа D

В квартете D перед финальным туром интрига фактически отсутствовала. "Айнтрахту" было достаточно не проиграть "Фенербахче", чтобы гарантировать себе первое место в группе. "Орлы" так и поступили, добыв ничью в Турции с позиции силы. Команды обменялись голами Мергима Бериши и Джибриля Соу в первом тайме, а на вторую вышли с крайне мирным настроем, лишь по разу пробив в створ ворот друг друга. "Фенер" же остался с Лигой Конференций.

"Олимпиакос" минимально уступил "Антверпену" на выезду. Единственный мяч в поединке на 6-й минуте провел форварда хозяев Мишель-Анж Баликвиша. Бельгийцы добыли первую победу в групповом этапе, но на их положении это никак сказаться не могло. Греки же проиграли ровно половину матчей в группе, но всё равно прошли в стыковые матчи со второй позиции.

"Фенербахче" – "Айнтрахт" Франкфурт 1:1

Голы: Бериша 42 – Соу 29

"Антверпен" – "Олимпиакос" 1:0

Голы: Баликвиша 6