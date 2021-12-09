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ЛЕ. Наполи – Лестер 3:2. Подопечные Роджерса шагают в Лигу конференций
А "партенопейцы" завоевали путевку в 1/16 ЛЕ
Фейсбук Наполі/Автор невідомий
Лига Европы
Группа C, шестой тур
"Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)
Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)
Лига Европы потеряла второй самый дорогой клуб в текущем сезоне. Правда, этот вылет "Лестера" в каком-то роде уникален, ведь "лисы" стали первой английской командой, которая квалифицировалась в плей-офф Лиги конференций. Да, историческое достижение однако Роджерс не хотел бы писать такую историю, но в четвертый раз за последние семь матчей его подопечные уступили. Следует отметить еще, что сразу 15 игроков с обеих сторон пропускали эту встречу по разным причинам. Но на фоне кадровых потерь коллективы продемонстрировали интересный и атакующий футбол.
"Наполи" был сильнее за счет реализации, ведь больше атаковали именно гости. Потребность "Лестера" в наступлениях была очевидна после двух пропущенных голов на старте поединка. Сначала "лисы" сами себе привезли и позволили в контратаке забить второй гол в этом сезоне алжирцу Адаму Уни, а впоследствии, после прекрасных действий в центре поля от Зелинского и его разрезной передаче, удалось вывести Эльмаса на пустые ворота.
???? Ounas fires Napoli ahead! ⚽️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 9, 2021
Who's scoring next? ????#UEL pic.twitter.com/wxSXDflsQ4
"Лисы" не растерялись, и продолжили атаковать, но настоящая их сила скрывалась в стандартах: уже к 33-й минуте счет равнялся благодаря штрафным ударам. Дважды гости забили после подборов во время стандартов. Сначала Эванс с близкого расстояния расстрелял ворота Мерета, а затем Дьюсберри-Холл забил свой дебютный гол за “Лестер” после великолепного удара в ход с линии штрафной – точно в угол.
???????????? ???????????????????? ????????????... ????— Leicester City (@LCFC) December 9, 2021
What a moment! A first Foxes goal that Dewsbury-Hall will never forget.
Live coverage ???? https://t.co/LY4frrYEGR pic.twitter.com/assrhT5zQ6
На старте второго тайма большее опасности шло от хозяев. Били Уна и Эльмас, но безрезультатно. Однако уже на 51-й минуте 22-летний Элиф технически обработал мяч в штрафной площадке после передачи Ди Лоренцо и пробил в противоход Шмейхелю. Первый дубль для Эльмаса в составе "Наполи".
What a game in Naples! ???? Elmas nets his second as Napoli retake the lead!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 9, 2021
What will happen next? #UEL pic.twitter.com/V1t5r8g76F
Уже через несколько секунд Мэддисон мог снова делать счет ровным, но угодил в штангу. Еще были удары Барнса, Варди и Дьюсберри-Холл, но они не смогли забить третий гол хозяев.
"Наполи" героически выстоял, ведь после третьего забитого несколько раз мог пропускать, но подвело игроков "Лестера" их мастерство. А вот "партенопейцы" свои моменты использовали и, заработав три очка, заняли второе место в группе. Первым неожиданно стал московский "Спартак".
"Наполи" - "Лестер" 3:2 (2:2)
Голы: Уна 4, Эльмас 24, 53 – Эванс 27, Дьюсбери-Холл 33
"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй - Демме (Манолас 78), Зелинский - Уна (Мертенс 63), Лосано (Малькюи 45), Эльмас - Петанья
"Лестер": Шмейхель - Кастань, Эванс, Союнчу, Бертранд - Ндиди, Тилеманс (Сумаре 77) - Дьюсбери-Холл (Олбрайтон 89), Мэддисон, Барнс (Дака 72) - Варди
Предупреждения: Петанья 33, Демме 77
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