ЛЕ. Наполи – Лестер 3:2. Подопечные Роджерса шагают в Лигу конференций

Лига Европы

Группа C, шестой тур

"Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Лига Европы потеряла второй самый дорогой клуб в текущем сезоне. Правда, этот вылет "Лестера" в каком-то роде уникален, ведь "лисы" стали первой английской командой, которая квалифицировалась в плей-офф Лиги конференций. Да, историческое достижение однако Роджерс не хотел бы писать такую ​​историю, но в четвертый раз за последние семь матчей его подопечные уступили. Следует отметить еще, что сразу 15 игроков с обеих сторон пропускали эту встречу по разным причинам. Но на фоне кадровых потерь коллективы продемонстрировали интересный и атакующий футбол.

"Наполи" был сильнее за счет реализации, ведь больше атаковали именно гости. Потребность "Лестера" в наступлениях была очевидна после двух пропущенных голов на старте поединка. Сначала "лисы" сами себе привезли и позволили в контратаке забить второй гол в этом сезоне алжирцу Адаму Уни, а впоследствии, после прекрасных действий в центре поля от Зелинского и его разрезной передаче, удалось вывести Эльмаса на пустые ворота.

"Лисы" не растерялись, и продолжили атаковать, но настоящая их сила скрывалась в стандартах: уже к 33-й минуте счет равнялся благодаря штрафным ударам. Дважды гости забили после подборов во время стандартов. Сначала Эванс с близкого расстояния расстрелял ворота Мерета, а затем Дьюсберри-Холл забил свой дебютный гол за “Лестер” после великолепного удара в ход с линии штрафной – точно в угол.

На старте второго тайма большее опасности шло от хозяев. Били Уна и Эльмас, но безрезультатно. Однако уже на 51-й минуте 22-летний Элиф технически обработал мяч в штрафной площадке после передачи Ди Лоренцо и пробил в противоход Шмейхелю. Первый дубль для Эльмаса в составе "Наполи".

