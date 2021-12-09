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ЛЕ. Наполи – Лестер 3:2. Подопечные Роджерса шагают в Лигу конференций

Лига Европы
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(1 голосов)

А "партенопейцы" завоевали путевку в 1/16 ЛЕ

ЛЕ. Наполи – Лестер 3:2. Подопечные Роджерса шагают в Лигу конференций

Фейсбук Наполі/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы

Группа C, шестой тур

"Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Лига Европы потеряла второй самый дорогой клуб в текущем сезоне. Правда, этот вылет "Лестера" в каком-то роде уникален, ведь "лисы" стали первой английской командой, которая квалифицировалась в плей-офф Лиги конференций. Да, историческое достижение однако Роджерс не хотел бы писать такую ​​историю, но в четвертый раз за последние семь матчей его подопечные уступили. Следует отметить еще, что сразу 15 игроков с обеих сторон пропускали эту встречу по разным причинам. Но на фоне кадровых потерь коллективы продемонстрировали интересный и атакующий футбол.

"Наполи" был сильнее за счет реализации, ведь больше атаковали именно гости. Потребность "Лестера" в наступлениях была очевидна после двух пропущенных голов на старте поединка. Сначала "лисы" сами себе привезли и позволили в контратаке забить второй гол в этом сезоне алжирцу Адаму Уни, а впоследствии, после прекрасных действий в центре поля от Зелинского и его разрезной передаче, удалось вывести Эльмаса на пустые ворота.

"Лисы" не растерялись, и продолжили атаковать, но настоящая их сила скрывалась в стандартах: уже к 33-й минуте счет равнялся благодаря штрафным ударам. Дважды гости забили после подборов во время стандартов. Сначала Эванс с близкого расстояния расстрелял ворота Мерета, а затем Дьюсберри-Холл забил свой дебютный гол за “Лестер” после великолепного удара в ход с линии штрафной – точно в угол.

На старте второго тайма большее опасности шло от хозяев. Били Уна и Эльмас, но безрезультатно. Однако уже на 51-й минуте 22-летний Элиф технически обработал мяч в штрафной площадке после передачи Ди Лоренцо и пробил в противоход Шмейхелю. Первый дубль для Эльмаса в составе "Наполи".

Уже через несколько секунд Мэддисон мог снова делать счет ровным, но угодил в штангу. Еще были удары Барнса, Варди и Дьюсберри-Холл, но они не смогли забить третий гол хозяев.

"Наполи" героически выстоял, ведь после третьего забитого несколько раз мог пропускать, но подвело игроков "Лестера" их мастерство. А вот "партенопейцы" свои моменты использовали и, заработав три очка, заняли второе место в группе. Первым неожиданно стал московский "Спартак".

"Наполи" - "Лестер" 3:2 (2:2)

Голы: Уна 4, Эльмас 24, 53 – Эванс 27, Дьюсбери-Холл 33

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй - Демме (Манолас 78), Зелинский - Уна (Мертенс 63), Лосано (Малькюи 45), Эльмас - Петанья

"Лестер": Шмейхель - Кастань, Эванс, Союнчу, Бертранд - Ндиди, Тилеманс (Сумаре 77) - Дьюсбери-Холл (Олбрайтон 89), Мэддисон, Барнс (Дака 72) - Варди

Предупреждения: Петанья 33, Демме 77

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В статье: Брендан Роджерс Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Лестер Сити
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Комментарии (3)
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usovvictor (Kharkov)
09.12.2021 в 22:19
...шок не шок, но Наполи просто ухайдакал именитого соперника, причем проигрывая - просто молодца....
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Napoli
09.12.2021 в 22:10
Лазарет пополнился еще одним игроком, что не может радовать. Я немного в шоке, что таким составом смогли выбить Лестер в ЛК
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usovvictor (Kharkov)
09.12.2021 в 21:57
...вот это рубка, Наполи просто "заложил"... Жаль, Аталанта поздно начала...
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