Определились все участники плей-офф Лиги Европы

По итогам группового этапа Лиги Европы первые места сразу выходят в 1/8 финала, тогда как занявшие второе место команды сыграют в стыковых матчах с 3 местами группового этапа Лиги чемпионов.

Победители стыков выйдут в 1/8 на команды, занявшие первые места групп.

Жеребьевка 1/8 будет проведена 25 февраля, а матчи состоятся 10 и 17 марта.

Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги Европы вышли:

"Лион"

"Монако"

"Спартак Москва"

"Айнтрахт Франкфурт"

"Галатасарай"

"Црвена Звезда"

"Байер"

"Вест Хэм"

В стыковых матчах сыграют вторые места групп ЛЕ и третьи места групп ЛЧ:

Жеребьевка стыковых матчей состоится 13 декабря. А игры состоятся 17 и 24 февраля.

Из группового этапа Лиги Европы в стыки вышли:

"Рейнджерс"

"Реал Сосьедад"

"Наполи"

"Олимпиакос"

"Лацио";

"Брага"

"Бетис"

"Динамо Загреб"

Из группового этапа Лиги чемпионов в стыки вышли: