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Определились все участники плей-офф Лиги Европы
"Барселона" обязана реабилитироваться и побеждать
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
По итогам группового этапа Лиги Европы первые места сразу выходят в 1/8 финала, тогда как занявшие второе место команды сыграют в стыковых матчах с 3 местами группового этапа Лиги чемпионов.
Победители стыков выйдут в 1/8 на команды, занявшие первые места групп.
Жеребьевка 1/8 будет проведена 25 февраля, а матчи состоятся 10 и 17 марта.
Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги Европы вышли:
- "Лион"
- "Монако"
- "Спартак Москва"
- "Айнтрахт Франкфурт"
- "Галатасарай"
- "Црвена Звезда"
- "Байер"
- "Вест Хэм"
В стыковых матчах сыграют вторые места групп ЛЕ и третьи места групп ЛЧ:
Жеребьевка стыковых матчей состоится 13 декабря. А игры состоятся 17 и 24 февраля.
Из группового этапа Лиги Европы в стыки вышли:
- "Рейнджерс"
- "Реал Сосьедад"
- "Наполи"
- "Олимпиакос"
- "Лацио";
- "Брага"
- "Бетис"
- "Динамо Загреб"
Из группового этапа Лиги чемпионов в стыки вышли:
- "РБ Лейпциг"
- "Порту"
- "Боруссия Дортмунд"
- "Шериф"
- "Барселона"
- "Аталанта"
- "Севилья"
- "Зенит"
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