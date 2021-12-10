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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

"Барселона" обязана реабилитироваться и побеждать

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

По итогам группового этапа Лиги Европы первые места сразу выходят в 1/8 финала, тогда как занявшие второе место команды сыграют в стыковых матчах с 3 местами группового этапа Лиги чемпионов.

Победители стыков выйдут в 1/8 на команды, занявшие первые места групп.

Жеребьевка 1/8 будет проведена 25 февраля, а матчи состоятся 10 и 17 марта.

Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги Европы вышли:

  • "Лион"
  • "Монако"
  • "Спартак Москва"
  • "Айнтрахт Франкфурт"
  • "Галатасарай"
  • "Црвена Звезда"
  • "Байер"
  • "Вест Хэм"

В стыковых матчах сыграют вторые места групп ЛЕ и третьи места групп ЛЧ:

Жеребьевка стыковых матчей состоится 13 декабря. А игры состоятся 17 и 24 февраля.

Из группового этапа Лиги Европы в стыки вышли:

  • "Рейнджерс"
  • "Реал Сосьедад"
  • "Наполи"
  • "Олимпиакос"
  • "Лацио";
  • "Брага"
  • "Бетис"
  • "Динамо Загреб"

Из группового этапа Лиги чемпионов в стыки вышли:

  • "РБ Лейпциг"
  • "Порту"
  • "Боруссия Дортмунд"
  • "Шериф"
  • "Барселона"
  • "Аталанта"
  • "Севилья"
  • "Зенит"
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В статье: Лион Барселона Спартак (Москва) Байер (Леверкузен) Галатасарай (Стамбул) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Црвена Звезда (Белград) Монако Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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