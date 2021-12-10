Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко получил худшую оценку за матч против загребского Динамо
SofaScore оценил действия украинца
Фото: twitter.com/WestHam
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды на матч 6-го тура Лиги Европы против загребского "Динамо" (0:1).
31-летний украинец провел на поле 87 минут, после чего его заменил Фредди Потс. За это время Ярмоленко сделал один удар в створ ворот, 25 касаний мяча, 9 точных передач из 14 (64%), выиграл 1 верховую дуэль из 2, один фол и один отбор.
Статистический портал SofaScore не очень высоко оценил выступление украинца, поставив ему всего 6.3 балла. Это худшая оценка среди всех игроков, принявших участие в матче. Такой низкий балл только у одноклубников Андрея - Алесе (6.3) и Форнальса (6.4).
Лучшим игроком матча стал хавбек "Динамо" (Загреб) Мислав Оршич - 7.5.
Напомним, в этом сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за "молотобойцев" и забил один гол.
Популярное сейчас
- Сербия опередила Украину в Таблице коэффициентов
- Определились все участники плей-офф Лиги Чемпионов
- Заря установила личный рекорд в еврокубках
- Последний еврокубковый матч Украины в этом сезоне как шанс для Зари установить личный рекорд
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО