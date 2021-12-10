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Ярмоленко получил худшую оценку за матч против загребского Динамо

Лига Европы
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(1 голосов)

SofaScore оценил действия украинца

Ярмоленко получил худшую оценку за матч против загребского Динамо

Фото: twitter.com/WestHam

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе команды на матч 6-го тура Лиги Европы против загребского "Динамо" (0:1).

31-летний украинец провел на поле 87 минут, после чего его заменил Фредди Потс. За это время Ярмоленко сделал один удар в створ ворот, 25 касаний мяча, 9 точных передач из 14 (64%), выиграл 1 верховую дуэль из 2, один фол и один отбор.

Статистический портал SofaScore не очень высоко оценил выступление украинца, поставив ему всего 6.3 балла. Это худшая оценка среди всех игроков, принявших участие в матче. Такой низкий балл только у одноклубников Андрея - Алесе (6.3) и Форнальса (6.4).

Лучшим игроком матча стал хавбек "Динамо" (Загреб) Мислав Оршич - 7.5.

Напомним, в этом сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей за "молотобойцев" и забил один гол.

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Ярмоленко получил худшую оценку за матч против загребского Динамо - изображение 1
Скриншот: SofaScore
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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Загреб) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
10.12.2021 в 09:09
Цена этих "оценок" в общем то общеизвестна - но здесь весь вопрос, кому "двойка". Только "завзятый выслюк" мог пригласить игрока, не выдерживающего темпа Бундеслиги, в сумасшедшую, бешенную АПЛ. Так шо вы теперь хотите, ждете пока разбегается …)))
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